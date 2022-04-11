聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，去年找曾涉吸金案、兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，因不滿問事結果，夥同友人高明蒼打傷吳妻，並砸毀吳勇峰屋內神像等物品，之後高男再教唆友人吳元平、羅姓少年尾隨追打吳勇峰，並朝其臉部噴辣椒水。台北地檢署11日依傷害、毀損等罪起訴宣昶有、高明蒼、吳元平3人，另羅姓少年則移送台北地院少年法院審理。

起訴指出，宣昶有去年2月23日晚間11時，透過白姓友人介紹，與高明蒼一同到北市信義區吳勇峰住處問事，但宣因問事後結果不如其意，竟與高出手毆打吳妻陳姓女子，致陳女頭部挫傷、左背部挫傷。

高明蒼進而以花瓶砸向屋內神像，高、宣合力將屋內椅子亂砸，致屋內鋼琴、椅子、花瓶、神像毀損後，2人才離去。

去年3月16日晚間6時，高男將吳勇峰照片及辣椒水提供給友人吳元平及羅姓少年，吳元平及羅男即在吳男住處外埋伏，見未帶罩的吳男經過，2人即上前追打，並在樓梯間以辣椒水對吳男臉部狂噴，致吳男左側眼睛疼痛、右側肩部疼痛，事後吳勇峰夫婦報警提告。