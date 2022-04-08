晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年3月自結合併營收221.4億元，月增6.4％、年增達33.22％，連6月改寫歷史新高。帶動首季合併營收634.22億元，季增7.32％、年增達34.66％，連10季改寫歷史新高。

聯電先前法說時預期，受惠市場需求將維持強勁，首季稼動率將維持滿載，使晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價（ASP）季增5％，帶動毛利率提升至近40％。法人預估連電首季營收可望季增5％、連10季改寫新高，實際季增幅度略優於預期。

聯電先前表示，受惠5G、車用、智聯網（AIoT）等全球大趨勢推動需求持續成長，以及半導體產業的結構性轉變，將使公司長期成長將獲得強力支撐。在稼動率維持高檔及漲價因素帶動下，今年晶圓代工產值估年增約20％，聯電營收成長可望較平均相當或更高。

雖然中國大陸受疫情封城影響，智慧手機及筆電等消費性電子產品需求疲弱，使市場對晶圓代工市況後市看法出現雜音，但聯電由於接單維持暢旺，今年產能已全數滿載，並對此宣布將資本支出追加至36億美元，於台灣及新加坡同步擴建新廠因應。

在OLED面板驅動IC、WiFi 6網路晶片、數位訊號處理器（ISP）長期需求強勁下，法人預估聯電今年產能將增加約6％、平均售價上漲約15％，帶動全年營收成長逾20％、獲利賺逾半個股本，且明年股利發放金額有機會優於今年。聯電不評論法人評估數據。

不過，投顧法人指出，因設備交期較長，光學、零組件及IC供給吃緊、勞動力短缺問題，晶圓代工新產能遞延開出將緩解明年供給過剩疑慮，但總體風險升溫與科技業供應鏈庫存攀升，使需求展望不確定性增加，維持聯電「增加持股」評等，但目標價下修至63元。

美系外資近期出具最新報告亦表達類似看法，預期受經濟成長趨緩影響，訂單在今年底至明年初將出現小幅調整，使今年平均售價調漲不易、預期將維持穩定。聯電因股價估值具吸引力，維持「買進」評等，但目標價則自71.2元調降至65.3元。