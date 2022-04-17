高雄鳳山區17日凌晨驚傳槍擊，41歲的靳女與39歲的陳女、22歲蔡男等人酒後發生衝突，雙方約好到蔡男經營的食品倉庫談判和解，未料，靳女竟找來3車8人助陣，持棍棒、鎮暴槍等武器攻擊對方，造成陳女、吳男、張女等人受傷，警方兵分多路追緝，目前已帶回涉案8人，將依妨害秩序罪移送地檢署偵辦。

高市警鳳山分局17日凌晨2時47分接獲民眾報案，稱鳳山區建國路三段發生聚眾鬥毆事件，警方獲報後立即到場查看，當時已無衝突狀況，但有3位民眾受傷，警方立即通知救護人員，將受傷民眾送往長庚醫院救治，目前3人經過治療後並無大礙。

經警方調查，經營食品業的蔡男與友人吳男、陳女及靳女等5人先是相約在新興區大同一路飲酒，未料，談吐過程中雙方一言不合，靳女與陳女等人發生激烈口角，但由於雙方都是互相認識的朋友，便又相約到蔡男於鳳山區建國路三段經營的食品行倉庫談和解。

蔡男、陳女、吳男等人先到食品行倉庫等候靳女到來，希望雙方好好溝通，化解衝突，未料，靳女根本無意和解，竟找來3車8人助陣，到達相約地點就衝進蔡男的食品行倉庫，持鎮暴槍及棍棒對著陳女、吳男等人一陣亂打，隨後逃離現場。

警方在案發現場也發現遺留3顆鎮暴槍子彈，經警方調閱周邊監視器掌握涉案人車，並派員兵分多路追緝，已將涉案8人全數帶回，另還在涉案車輛內查獲吸食毒品K盤，警方詢問後，將涉案人等依妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦。

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