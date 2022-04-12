1名擔任酒店經紀的男子日前在某飯店停車場自撞，當下認定是鄰車未停好車導致，要求對方女車主賠償遭拒，竟先朝對方轎車丟檳榔渣並找友人準備砸車，警方隨後到場帶回警局做筆錄，男子事後仍氣不過，直接在警局門口砸對方轎車，警方後來查出男子有多項暴力砸車紀錄，驚悚砸車照與男子臉書照也曝光。

該女車主在臉書「爆料公社（官方粉絲專屬）」發文，她日前住在飯店5天，車停在飯店停車場，某日飯店通知車被撞了，對方是名BMW車主，疑似駛出停車格時車身右前方擦撞，而她的車停在對方左方，對方認為是原PO沒有停好車、影響出入，要求她賠償，她拒絕後就被對方朝車丟飲料、檳榔渣。

男子事後甚至直接在警局門口砸轎車，警方後來查出男子有多項暴力砸車紀錄，驚悚砸車照與男子臉書照也曝光。（翻攝自臉書「爆料公社（官方粉絲專屬）」）

該女車主說，BMW車主當下找來5、6人拿球棒作勢砸車，所幸警方即時到場，她與對方都被帶回警局作筆錄，她的車就停在警局外頭，沒想到做筆錄過程中對方竟在警局外頭直接砸車，擋風玻璃和左前車窗都被砸破；警方調查後發現對方有多次暴力砸車紀錄，對方臉書還提到是做「八大經紀」，她則決定提告到底。

其他網友紛紛留言「自撞好意思叫人賠？因為車子還在分期？沒錢修嗎？」、「告到底別手軟」、「真的無視警察欸，警局門口砸車」、「吿到底，太白目了」、「經紀耶！車子是不是貸款買來的二手啊，空間那麼大還能撞到，他還是不要上路好了」、「開BMW，沒錢修車，只好找人賴」。