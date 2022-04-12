看準疫後餐飲復甦，頂級職人燒肉品牌-橘焱胡同於明（13）日以每股35元正式登錄興櫃。橘焱胡同目前旗下主要有「胡同燒肉」、「胡同裏燒肉」、「一牛楽」、「胡董牛肉麵」、「岬岬茶飲」、「一幻拉麵」、「鳥喜串燒」七大品牌，海內外門市合計達34家，未來預計各品牌在全球市場將展店74家以上，儼然已是國際職人燒肉品牌之日式精緻飲食艦隊。

橘焱胡同於2005年在台北市東區巷弄創立第一間「胡同燒肉」，一直秉持著「堅持、用心、熱情、創新」的職人經營精神，其精緻管家式桌邊服務及頂級精修食材，讓「胡同燒肉」連續3年獲得《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南肯定，目前海內外門市已達24家，未來規劃三年內在台灣、中國、美加、新加坡等地展店約49家。

橘焱胡同以縱橫兼修的品牌延伸策略擴增多元化的客群，以橫縱向策略於不同價位市場中推出三個新品牌：中階燒肉的加盟品牌「胡同裏燒肉」、榮獲2020年台北牛肉麵節比賽亞軍的「胡董牛肉麵」、高端日本和牛燒肉品牌「一牛楽」以及匹配燒肉的職人手工混茶的「岬岬茶飲」，橘焱胡同亦以代理、聯名與技術合作方式引進日本知名餐飲品牌如北海道著名的蝦味拉麵「一幻拉麵」與連續10年在《東京米其林指南》摘星的雞肉串燒「台北鳥喜」，引進台灣後的「台北鳥喜」更連續三年獲得米其林餐盤推薦，目前亦正洽談獨家代理板前壽司、迴轉壽司等日本知名壽司品牌，未來將持續增加與日本業者更多的合作模式。

在消費者求新求變的趨勢下，橘焱胡同與時俱進的切入新通路與新業態，除了跨業態的與餐飲同業「寬巷子鍋品」推出微型餐廳「胡同裏的寬巷子」無菜單私廚料理，及米其林餐盤推薦法式料理餐廳「Orchid Restaurant 蘭」共譜「胡同裡的蘭」私廚餐廳，更跨界與股東星宇航空董事長張國煒合作空廚餐點，未來也將與星宇航空推出聯名的主題燒肉餐廳，亦已於Volvo全台汽車展示中心供應特製和牛丼與宮崎香草牛。

另外，橘焱胡同經營的線上「胡同商域」更推出了精選肉品組合與蔬果箱品牌「人生海海蔬果專車」，以及多樣熟食、點心、調理包產品如和牛漢堡、牛肉麵、泰式料理、手工水餃、滷味、港點、冰品等，並透過與雲端廚房業者 Just Kitchen攜手合作「胡同燒肉丼」跨入外送市場。

橘焱胡同今年3月完成2700仟股現金增資後的實收資本額約1.41億元，2021年的營收與毛利率雖受疫情影響，但仍為獲利且達EPS 0.83元，今年度截至2月自結營收已達1.24億元，毛利率約47.85％，EPS約 0.58元。

橘焱胡同以頂級職人燒肉品牌縱橫兼修展店七項自有品牌與二項日本技術合作品牌於海內外市場，多元化延伸至跨業態與通路的聯名餐飲、空廚、汽車門市以及線上商城與雲端廚房，嶄新的餐飲生態系經營模式將讓橘焱胡同受惠於全方位客群佈局有成而使營收與獲利均可持續成長。