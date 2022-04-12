外媒報導，德國汽車零部件供應商博世（Bosch）表示，在大陸上海和長春的兩家工廠已經暫停生產，以遵守政府的防疫政策。

路透報導，博世指出，位於上海和太倉的另外兩座汽車部件工廠維持閉環營運，工人在工廠睡覺、生活和工作，與社會隔離，以防止病毒傳播。

證券時報報導，大陸乘聯會祕書長崔東樹11日表示，上海、長春等地的疫情，預計會對汽車業生產造成20％的減產損失。而以上海為核心的「江浙皖」地帶（即大陸汽車核心零部件重鎮），因受到疫情影響，也將對汽車關鍵零件供應造成較大影響。

乘聯會11日公布乘用車產銷數據顯示，第一季累計零售491.5萬輛，年減4.5％，整體走勢低於預期。

崔東樹分析，第一季乘用車零售銷量不如預期，主因是疫情干擾下，3月份銷量下滑。目前吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店與成交都受到影響，而各地分管措施的變化，也對物流效率造成一定影響，因此乘用車零售損失較大。