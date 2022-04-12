大陸微信公號「《人民日報》評論」〈人民銳見〉欄目12日針對網路水軍亂象指出，直播平台上，主播人氣動輒上百萬；選購商品時，評價留言全是圖文並茂的好評……這些看似「人氣活躍」的景象，很容易吸引用戶注意，攫取用戶信任。然而，不少這樣景象背後，是網路水軍一手炮製的數據泡沫。惟有以跨平台、全方位、法治化的機制手段，形成網上網下協同治理，才能更高效、更精準地打擊網路水軍的不法行為，還網路空間一片風清氣正。

人民銳見表示，點讚、轉發0.3元（人民幣，下同），代發內容0.5元，一條好評3元……在網路水軍群聊內，「用戶痕跡」被明碼標價。由網路水軍工頭先發任務，群內網路水軍憑手速先到先得，任務範圍涉及社交、視訊、購物等平台，內容涵蓋各種互動形式，還有意錯開任務時間，規避系統對造假數據的識別……從提出需求，到分發任務，再到下游執行，網路水軍已經形成產業鏈，潛滋暗長中侵蝕著互聯網經濟的肌體，必須高度警惕、嚴加防範。

無論刷點讚還是刷好評，一些商家雇傭網路水軍，目的是營造口碑，以此誘導消費。

人民銳見認為，然而，消費者也由此付出了相當的成本。倘若任由網路水軍肆虐，長此以往會引致劣幣驅逐良幣，損害消費者權益、擾亂市場秩序。從這個意義上說，網路水軍站在了消費者的對立面，也站在了消費的對立面，必須嚴加治理，確保互聯網經濟健康有序發展。

不僅如此，網路水軍亂象損人不利己，自身也會淪為受害者。報酬不高，時間精力成本倒不低。除此之外，刷單往往需要先行墊付，潛藏資金風險。

互聯網經濟是誠信經濟，想要長遠發展，注水刷好評無濟於事，只會適得其反。

因此，治理網路水軍的黑灰鏈條，不妨以治理流量造假為突破口。2022 年「清朗」系列專項行動明確將加強對流量造假、黑公關、網路水軍全過程、全鏈條的治理。由於網路水軍牽扯面廣、涉及利益主體多，平台責任、商家責任缺一不可，持續治理網路水軍亂象，既不可能一蹴而就，又必須持續發力、凝聚合力。

人民銳見強調，虛擬的互聯網，歸根結底是以真實為根基。只有真實活躍的用戶和數據，才能有效支撐網路經濟的健康發展。治理既有的水軍亂象，警惕可能出現的亂象「變種」，進一步強化平台責任，加強監管力度，提高違法成本，為投訴維權拓寬管道、提供便利，從源頭、交易鏈條等方面立體施策、精準治理，不斷壓縮其生存空間，真正確保消費者買得放心、用得舒心。