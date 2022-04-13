瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新報告表示，大陸3月新增貸款達人民幣（下同）3.13兆元，大幅高於預期，按年多增4,000億元。她認為，鑑於疫情對經濟帶來的下行壓力依然較大，中國人民銀行會利用進一步降準、其他流動性和貨幣政策工具、放鬆信貸政策等方式，支持信貸反彈。

香港經濟日報報導，汪濤指，預計2022年上半年信貸的年增率會繼續小幅反彈、年中達11％左右，下半年信貸增速小幅回落。此外，瑞銀仍認為未來1至2個月人行可能降低政策利率，惟鑑於3月信貸大幅反彈、市場利率較低、中美利差倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

大陸將在18日公布第一季GDP等諸多經濟數據，汪濤認為，預計即將公布的多項經濟數據將呈現放緩，社會消費品零售所受衝擊最嚴重，而工業生產及出口所受影響可能較溫和。房地產銷售和投資在1至2月明顯強於預期，但3月可能明顯走弱，而基建投資可能持續復甦。預計3月信貸增速將小幅提高，CPI按年增速上行而PPI下滑。不過，鑑於1至2月官方資料較為強勁，2022年第一季整體GDP年增率或將微升至4.2％。

汪濤指，由於上海市的封控措施已持續數周，且短期內並不會很快完全取消，她預計，未來幾個月防疫政策可能微調，宏觀政策也可能進一步放鬆，包括降準、下調政策利率、加大基建投資以及放鬆房地產調控。對經濟增長的基準預測（2022年增長5％）主要面臨風險偏下行。如果防疫政策更加嚴格、或持續時間更長，或拖累2022年經濟增長降至4％。