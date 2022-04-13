大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英今（13日）在臉書發文，引述資深媒體人阮紀宏先生昨日文章，呼籲「新特首須關注長居大陸的港人」。梁振英指出，長居大陸的香港人，是融入國家發展大局的先行者、實踐者和促進者，但他們遇到有待解決的難題，港府責無旁貸，要全面大力支持內地港人。

梁振英指出，過去反對派和他們的支持者要和大陸割裂，百般阻撓港府促進和大陸的融合工作，高鐵站一地兩檢就是一例。現在時移勢易，確實需要行動起來了。香港人在大陸工作生活面對的問題實在不少，其中一個最突出的就是子女在教育制度和課程上的銜接問題和學費高昂問題。

梁振英稱，大陸是香港人在香港以外最大的經濟和生活平台，上一次的全國人口普查顯示，有多達37萬香港人（即約20個香港人就有一個）長期在大陸生活。今天在大陸工作的香港人的職位一般比較高，換句話說，大陸為相當多的香港人提供重要的就業機會和向上流動階梯。同時，大陸的產業結構較香港齊全，可以為香港修讀理工科的青年人提供學以致用的機會，避免畢業後在香港出現學歷和就業的錯配問題。

梁振英認為，有人說，在大陸長期工作的香港人不交香港稅，為什麼要港府提供服務？「這是只見樹木，不見森林的看法」。香港人在大陸工作，是香港綜合價值的體現，而且是促進香港產業的境外發展，對香港對國家，意義都遠大於交稅。也有人說，如果向長期居住在大陸的香港人提供服務，那生活在外國的香港人又如何？「我認為長期在外國生活的香港人，大多數已經取得當地國籍，嚴格來說，也已經放棄了香港永久居民身份，因此兩者不可相提並論」。

梁振英表示，香港要在全國繼續受重視，用大陸國家主席習近平的話說，就要「更加積極主動融入國家發展大局」，以至「更加積極主動參與國家治理實踐」，要達到這些要求，香港人在大陸的工作和生活必須得到港府全面和大力的支持。這事有迫切性，因為大陸發展一日千里，「蘇州過後沒有艇搭」。