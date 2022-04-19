大陸國家衛健委今（19日）公布數據顯示，昨（18日）大陸新增染疫2萬1484例，包括3297例本土確診以及1萬8187例本土無症狀感染者。其中，上海新增2萬416例，占95％以上，包含本土確診3084例、本土無症狀感染者1萬7332例。
其中，上海昨新增死亡病例7例。據上海衛健委指稱，死亡病例年齡從60歲到101歲，合併冠心病、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病。他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。上述7例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。
大陸國家衛健委今（19日）公布數據顯示，昨（18日）大陸新增染疫2萬1484例，包括3297例本土確診以及1萬8187例本土無症狀感染者。其中，上海新增2萬416例，占95％以上，包含本土確診3084例、本土無症狀感染者1萬7332例。
其中，上海昨新增死亡病例7例。據上海衛健委指稱，死亡病例年齡從60歲到101歲，合併冠心病、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病。他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。上述7例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。
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