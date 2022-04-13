近年來科技業熱門，電機系成了不少人的第一志願，但有網友分享，10年前左右物理系的分數曾直逼電機，還曾奪下第一志願，現在卻跌出二類組前10名，好奇以前物理系分數會飆高的原因，網友們就表示，因為物理系很好跨二類組領域，但現在選系變成就業導向，所以跌下神壇。

一名網友在PTT上發文，表示有點年紀的都知道，過去二類組第一志願是台大電機，第二志願是台大物理，但現在想想真的覺得很扯，那幾年物理系到底是發生什麼事，讓系所排名大躍進？

文一PO出後引起大家熱議，有網友就指出，是因為物理很容易跨領域，進可攻退可守，所以分數高，「認識兩個台大物理畢業的，工作表現都很優」、「基礎科學很好到外國洗學歷欸」、「還有第一過喔，不知道在想啥」、「好像15年前附近，物理系就是第二志願」、「大學念物理還電機根本沒差」、「物理要轉二類組領域都很好轉」。

然而有過來人感嘆，「物理系夠聰明才讀得來」、「被騙，當時以為物理系畢業比電機還厲害」、「跨光電和固態居多，別再騙惹」、「台灣現在很就業導向了，系要直接等於該產業」。

根據資料顯示，2010年大學考試入學分發，二類組科系排名一度大洗牌，台大物理系最低錄取分數408.01分，首次超越台大電機的404.55分，成為二類組志願榜首，當年大學考試入學分發委員會分析，物理系分數變高和半導體或光電產業開始愛用物理專業的人才有關。

不過2020年台大物理系卻首次跌出二類組前10名，被交大資工系乙組超越，升學輔導專家分析，可能與考生選系不選校有關。