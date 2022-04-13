為配合政府鼓勵生育政策，讓員工安心工作，台灣港務公司高雄港務分公司規劃在高雄港旅運中心2樓設置「職場互助教保服務中心」，是眺望海景首排的絕佳位置，以員工家中育有滿2歲至未足6歲兒童為優先招收對象，合計最高招收60名幼童，預計最快今年8月營運，協助員工安心育兒打造幸福企業。

高雄港務分公司12日辦理「台灣港務股份有限公司高雄港職場互助教保服務中心」說明會，邀請報名登記2022年度有意願就讀的家長共同參與。說明會中介紹高雄港教保中心之工程進度以及未來經營方向、教學理念等，也因應即將來到的母親節，安排簡易卡片手作活動，讓參加說明會的家長備感溫馨。

高雄港務分公司指出，教保中心位於高雄港旅運中心2樓，是眺望港區景色的絕佳位置，且整體室內設計強調通透性、運用明亮的淺色調，期待身在其中的幼童培養廣闊如大海般的國際視野，未來將結合高雄港區環境發展特色教學。

此外，將規劃委託非營利法人經營，以港務公司及港區聯合提供教保服務之機關（構）員工家中育有滿2歲至未足6歲（孫）子女為優先招收對象，參與說明會的員工也直呼，「高雄港教保中心的成立，確實能夠實質協助我們減輕接送小朋友的壓力，是很棒的措施！也很期待正式開園的日子來到。」