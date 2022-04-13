行賄獄政官員案開庭 前副典獄長無罪答辦 21:572022/04/13 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行賄獄政官員案台灣高等法院開庭，前副典獄長無罪答辦。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東森媒體集團總裁王令麟遭檢方起訴，送禮涉賄賂獄政官員，衍生台中監獄前副典獄長趙崇智收賄案，台灣高等法院傳訊趙出庭時表示，受池姓男子委託照顧服刑中的友人「大頭文」，但沒有收賄及不法情事。 檢方起訴指控，趙在2013年至2014年擔任中監副典獄長期間，池男委託趙照顧服刑中的友人「大頭文」，趙居間替池與「大頭文」傳遞訊息、請示典獄長裁決是否核批大頭文的特別接見。並分次收賄共14萬多元財物。 土耳其官員：俄羅斯與烏克蘭願在當地舉行會談 中歐峰會雞同鴨講 歐洲官員：愚人節開會不必太認真 #副典獄長 #大頭 #獄政 #官員 #行賄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李家超抵中環交提名表 正式報名參選特首 10:002022/04/13 兩岸 基輔IT官員不眠不休 改造民生App為戰時救命工具 10:002022/04/08 科技 韓國總統當選人尹錫悅 曝8名內閣官員名單 20:332022/04/10 財經 高官健康監測鬆綁 立委轟漠視國安 04:102022/04/10 政治要聞 前行政院消保官詐710萬 稱「可疏通官員」判10年獲假釋 10:212022/04/12 社會 拜登大失言 前CIA官員：「這句話」讓普丁更難被推翻 20:312022/04/01 國際 私法人購屋改採許可制 須符合4大用途 04:102022/04/05 財經焦點 香港特首選舉提名今展開 選舉相關聚集不受限聚令影響 09:382022/04/03 兩岸 釀新北市府官員墜樓亡 晶鑽建設負責人涉行賄二審判決出爐 10:252022/04/12 社會 美官員：普丁被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相 04:012022/03/31 國際 私法人購屋採許可制 有配套 04:102022/04/05 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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