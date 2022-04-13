東森媒體集團總裁王令麟遭檢方起訴，送禮涉賄賂獄政官員，衍生台中監獄前副典獄長趙崇智收賄案，台灣高等法院傳訊趙出庭時表示，受池姓男子委託照顧服刑中的友人「大頭文」，但沒有收賄及不法情事。

檢方起訴指控，趙在2013年至2014年擔任中監副典獄長期間，池男委託趙照顧服刑中的友人「大頭文」，趙居間替池與「大頭文」傳遞訊息、請示典獄長裁決是否核批大頭文的特別接見。並分次收賄共14萬多元財物。