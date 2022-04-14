2022 Taipei AMPA系列展「台北國際汽機車零配件展」、「台北國際車用電子展」實體展將在今年4月20日至23日於南港展覽1館展出。主辦單位另外特別推出「AMPA DigitalGo數位加值行銷服務方案」全新展覽模式，共有190家廠商參與，從即日起至4月24日，提供參展商與國外買主洽談採購的絕佳平台。

2022 Taipei AMPA系列展以虛實整合模式展出，而AMPA DigitalGo不只是線上展覽，更是囊括多樣化文字及影音內容的全新商業模式。參觀者進入AMPA DigitalGo大廳後，即可點進虛擬攤位瀏覽各廠商簡介及展品，包含汽機車相關零配件、電動車相關零配件以及車用電子產品等，展出品項多元且順應產業電動化潮流。台灣汽車零配件向來以品質優良、價格實惠的優勢聞名國際，虛實整合的展覽讓參觀者體驗一如既往的觀展洽談，更協助無法親身蒞臨的買主不受時空限制尋找到合作夥伴，掌握源源不絕的商機。

除了不斷創新改良的汽車零配件，時下熱烈討論的電動車、車用電子相關產品亦是本屆亮點之一。在汽配產業持續智慧化的趨勢下，行車安全相關技術也成為全球買主關注重點，今年車用電子展區即包含多種應用設備，如可以協助透過雷達偵測障礙物距離的全泊車系統，自動輔助停車且兼具安全性；亦有毫米波雷達應用於車載設備的技術，提供自動駕駛及安全即時駕駛輔助，有效提升用路人安全之餘，亦讓國際買主看見台灣廠商堅強的軟實力，更多的技術與解決方案等待您蒞臨探索。

參觀者亦可透過AMPA DigitalGo影音方案豐富線上展的體驗，以更多元的方式觸及本屆參展廠商，如集結今年尊爵級廠商的新品開箱影片絕對是一覽產品趨勢的看點。主辦單位外貿協會將從周一開始依主題安排影片上架至官方YouTube頻道－AMPA TV，參觀者可於首播時間內與心儀的參展商線上互動，有如親臨現場與廠商洽談，預期將會帶來有別於以往的觀展體驗。