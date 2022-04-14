意同「第三學期」的大學彈性學制已開放，為加強產學連結，教育延伸出「彈性學制育才先導計畫」，鼓勵學校利用這段課時，邀業師到校上課或安排學生實習。在這當中，校方雖可向官方申請補助款，但仍得自籌措多於政府補助經費兩倍的配合款，不少學校直呼太詭異，不看好企業捐款態度，仍在觀望中。

教育部昨(13)日上午邀集公私立校院協進會代表召開線上會議，討論「第三學期」的可行性。此案已在會中過關，開放各校自行報部申請，高教司長朱俊彰隨後便拋出「彈性學制育才先導計畫」，希望能將產業力量於彈性學制引進到大學，強化人才培育。

據了解，教育部對於「彈性學制育才先導計畫」設有諸多條件，目前初步規畫開放111學年度在「高教深耕計畫」申請補助款達新台幣1億元的大專校院申請，試辦期程為3到4年。

而此案僅開放大學部學生參加，1學期的修課周數，可彈性選擇正課與實習時間配置為「15＋3」或「16＋2」。修業期限也可縮短，即畢業學分可少於128學分，畢業時如修滿80學分，可獲得副學士文憑。之後如有需要，則可依個人需求再返校修滿學分，便能獲得一般學士學位。

在昨天會議中，這起計畫之所以引起公私校代表質疑，即在於補助經費方面。

依據這起草案，每校無論多少科系申請，教育部核發經費最多就是新台幣300萬元，費用可用於獎學金、業務費用、人事管銷、交通費等，其餘款項則由學校自籌，且要求學校募款費用必須多於教育部核發經費的兩倍以上。

一名公立大學代表說，目前尚無法得知核發款項的流程、順序，「要教育部直接掏錢出來也不可能！」

該名代表認為，依照高教司的規畫，彷彿樂觀認為企業一定樂於捐款，但當中問題很多，像是學生在這段時間實習，不過只有一個暑假，時程最多也不會超過4個月，企業哪會願意幫忙？直呼此案好詭異，公立大學對於經費核發還有募款方案更是擔憂不已。

私立大學協進會秘書長、世新大學法律系教授翁逸泓表示，根據昨天會議來看，教育部想協助企業縮短人才培育時間，不過此案還在發想當中，所以才會邀集各協進會開會討論，如要執行，想必會與各校再討論。

翁逸泓強調，針對此案，私校協進會將會了解會員學校的意見，但也希望教育部能提出更清楚的說明與規範。

教育部則回應，4月13日召開之增列第三學期研商事宜會議，係針對如何促進彈性學制、協助學生職涯發展，與大學及協進會交流意見，尚未形成任何計畫方案，經彙整評估本次與會代表之建議後，後續將再擇期召開會議凝聚共識。