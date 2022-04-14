澎湃新聞14日報導，4月15日是大陸第七個全民國家安全教育日。四川省公安廳13日公布一批涉及國家安全的典型案例，提醒大家共同維護國安。其中就有兩起偽造、虛構活佛身分斂財騙色案例。其中一人藉「活佛」之名，一度在20多個省市發展弟子3000多名 10多年來，非法斂財近2億元（人民幣，下同，約合新台幣8.7億元）；還編造「身加持」「雙修」歪理邪說，性侵猥褻女弟子。

案例一是斂財騙色案：

王某想盡辦法拜一位老僧人為師，並在同門師兄弟魯某幫助下，偽造當地藏族群眾身分搖身一變成為藏族的洛桑丹真，並舉行所謂「坐床儀式」，對外號稱洛桑丹真活佛。成為「活佛」之後，王某開始大肆斂財，在大陸全國建立8大核心道場，下設各級分道場，在20多個省市發展弟子3000多名，要求每個弟子每年都要給其上交供養。

同時，不斷編造名目繁多的收錢專案，皈依「活佛」要收錢，起法名要收錢，灌頂傳法的費用由低到高分成四個等級收費在5萬元以上。除此以外，還以「做法事」加持等方式，將網上購買的普通花瓶以幾十上百倍的價格賣給弟子。10多年來，王某非法斂財近2億元。

此外，王某要求每個弟子在皈依和修煉的時候發毒誓，終身聽命，不得背叛。還編造「身加持」「雙修」的歪理邪說，對女弟子實施精神控制，把身體作為一件「法器」，任由他這個活佛來打造，進而實施性侵猥褻。

王某犯組織、利用邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強姦罪、強制猥褻罪，數罪並罰判處有期徒刑25年並處罰金2000萬元，魯某被判處有期徒刑6年並處罰金500萬元。

四川公安提示：民眾可以到大陸國家宗教局等官方機構設立的「藏傳佛教活佛查詢系統」檢索，或致電地方政府宗教事務部門，核實自己遇到的「活佛」的真偽。

案例二是虛構「活佛」身分詐騙案：

2012年以來，王某、楊某虛構自己係「上師父母」「仁波切」（即活佛），利用「仙女山雲海寺」矇騙裹挾31名群眾到寺修行，並通過非法傳教，騙取信眾「供養」錢款46萬餘元。2018年被公安機關立案偵查，將王某、楊某刑事拘留。

目前，根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和《宗教事務條例》有關條款，人民法院以詐騙罪一審依法判處王某有期徒刑8年並處罰金8萬元、楊某有期徒刑7年並處罰金7萬元。