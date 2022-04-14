立法院衛環委員會14日舉行《菸害防制法》修正草案首場公聽會，邀請十餘位學者專家和社團代表陳述意見，針對民眾期待加速修法，主席賴惠員召委表示，《菸防法》14年沒修正，必須要修、也應該要修，基本是大家有共識，會透過審慎修法，讓朝野政黨有最大公約數。

至於禁菸的議題，賴惠員說，當然不鼓勵大家抽菸，但這是存在的問題，要好好面對；禁菸其實沒辦法完全讓它不見，應該用比較公開、透明、正向的規範來導入修法；目前有很多聲音、不同面向，不管是家長還是學者專家，大家各自完整陳述，已有共識。

國立陽明交通大學教授劉宗榮應邀出席公聽會，在會中提出加熱菸與傳統紙菸煙霧成分比較分析報告，發現加熱菸煙霧的危害及潛在危害性化學物質都較傳統紙菸大幅減少，在公衛上能夠更加減害。這是本土第一份有關菸品危害物質的調查數據，可以作為修法的重要參考。

劉宗榮指出，紙菸含有超過7000種化學物質，其中包括美國FDA定義的93種「危害及潛在危害性化學物質」（HPHCs），包括「丙烯醛」與「亞硝胺」（NNK）；加熱菸不經過燃燒，理論上這些HPHCs的量應該較低，但台灣缺乏這類研究與資料，因此，他與研究團隊組裝吸菸機模擬抽菸行為，採取國際標準測試紙菸及加熱菸的煙霧比較。

劉宗榮團隊研究指出，加熱菸所釋放出8種羰基化合物的量（除丁醛外），顯著比傳統紙菸減少約2成至9成，這種下降趨勢及程度與世界各國已發表的研究結果相似；研究也發現，加熱菸所釋放出的4種亞硝胺的量顯著比傳統紙菸減少約7成到9成，與國際研究結果相符。

應邀出席公聽會的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，希望立法院速審《菸害防制法》，他們唯一訴求只有「禁售紙菸」，打造台灣成為「無煙之島」；紐西蘭政府去年底大刀闊斧啟動「2025年無菸行動計畫」，提出具體藍圖及步驟；紐西蘭能，台灣為什麼不能？

毒理專家招名威則表示，修正《菸防法》是好的，最重要的是年齡限制，以目前修正草案來看，加熱菸同屬於菸草產品，所以立法上，就如同任何有毒物質的疑慮，像萊豬，只要限制其劑量和規範，就沒有問題；他個人認為，是否設立一個未來禁止吸菸的立法，並加強執法。

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