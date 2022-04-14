網流傳芬蘭總理馬林（Sanna Marin）嗆俄羅斯的訊息，被知名電商486先生和民進黨王定宇轉傳，但其實該訊息是來自大陸的農場假訊息。國民黨發言人黃子哲諷刺王定宇，連稍微查證的功夫都沒做，是房東沒提供網路，讓你無法上網google？

王定宇分享該農場假訊息稱，「如同芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的回應，芬蘭、瑞典不為所動，還霸氣反嗆俄羅斯：儘管放馬過來，芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們。」

王定宇今面對記者質問，反嗆「等於我分享你們家的新聞報導，我還要打電話給你們總編，問說你們報的是怎麼樣嗎，我分享的是國內媒體報導文。」

黃子哲說，這篇錯誤引用報導是來自《自由時報》，王定宇怎麼連是哪家媒體報導都不敢說出口？王定宇不是前一天才在自己臉書痛罵《中國時報》是跟台灣政府唱反調，如今自由時報未經仔細查證就刊登對岸農場文，難道不用比照辦理好好修理一下？是你太過懦弱，還是你就是這種「綠色雙標」的低劣人格？實在讓人瞧不起。

黃子哲還諷刺，雖然王定宇再三強調是引用媒體報導，但王自詡是專業的外交國防的立委，還三不五時有獨家內幕，怎麼自己連稍微查證的功夫都沒做？「還是房東沒提供網路，讓你無法上網google？如果是這樣，那就真的錯怪你了。」