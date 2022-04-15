上海疫情嚴峻，多地加速興建隔離點。浦東新區一處公寓也被徵用，引起住戶不滿並與官方人員產生肢體衝突，影片被上傳到網路引發議論。官方強調，已協助原租戶搬遷並提供補償。

即便經過逾2週嚴格封控與多輪篩檢，上海疫情仍然未見趨緩。連日病例數都在2萬以上，使得醫療能量越來越吃緊，大量需要隔離的無症狀感染者也使得隔離點的需求大量增加。因此，上海各地馬不停蹄的徵用現有空間興建新的隔離點與方艙醫院。

據香港明報、界面新聞、自由亞洲電台報導，浦東新區的張江納仕人才公寓近日也被納入徵用範圍，仍住在公寓中的住戶被要求搬離。14日相關單位前往施工時，遭到部分不滿的住戶阻撓，雙方發生肢體衝突。

報導引述社區住戶表示，12日接到通知，要徵用區內的多棟公寓作為隔離點，並要求已入住的住客搬離。「之前已有幾棟樓已被徵用作隔離點，但居民並無異議，但現在卻要他們搬離，把單位讓給隔離者住。」

住戶表示，昨天大批警察就來「強制執行」，現場有老人家癱坐在地，哭聲不斷，也有人跪在地上向官方人員磕頭求情。相關影片14日被上傳至網路，隨即引發議論。

報導提到，有部分網友當起偵探，引用政府記錄指出這次引起抗爭的公寓屬公租房，資料顯示是閒置，懷疑有人「權力尋租」將房子租了出去，結果政府徵用時遇到租客，就發生了衝突。「罪責應在轉租者，不過轉租者現在可能已躲起來了。」

報導提到，負責管理張江納仕人才公寓的張江集團於15日在官網發布公告，表示自疫情爆發以來，政府相關部門已陸續進駐尚未出租的5棟樓，轉為隔離點。本月12日，再次接到通知，為了應對疫情防控需要，繼續徵用9棟樓，作為集中隔離點。

公告指出，接獲通知後隨即與需要搬遷的39戶租戶，協商變更合約並給予租賃變更補償。目前，39戶租戶均已搬至社區內其它房間。「部分租戶在施工現場阻撓，有關部門進行了現場處置，現事態已平息。」（編輯：陳沛冰）1110415