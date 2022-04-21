去年底海巡署艦隊分署隊員蕭伯岐在澎湖聚餐喝酒返家後，開車外出追撞機車騎士，警方到場進行酒測，他酒測值為每公升1.2毫克，海洋委員會將他移送懲戒，他辯稱酒駕沒有媒體報導未影響機關形象，懲戒法院仍認為有維護公務紀律必要判決降2級改敘。可上訴。

海洋委員會移送指出，蕭男在去年12月28日於澎湖聚餐飲酒返家後，再駕駛自用小客貨車外出，卻追撞樊姓騎士的機車，致對方受有輕微挫傷，嗣經警方到場處理時，測得蕭的吐氣酒測值為每公升1.2毫克，經澎湖縣政府警察局依公共危險罪移送。

刑事部分，澎湖地方檢察署偵辦，檢察官諭知對蕭男緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付新臺幣10萬元。

蕭遭移送行政究責部分，他辯稱酒後駕車後，未表明公務員身分，亦未有媒體報導，未造成社會觀感不佳，影響機關形象，且已受任職機關記過、調職及列為考績丙等處分。

懲戒法院認為，蕭男酒後駕車行為在客觀上已足嚴重損害政府信譽，有維護公務紀律必要，至媒體是否報導僅係傳播形態之一，尚不足為不生政府信譽損害之依憑，判決降2級改敘。可上訴。