晶技(3042)自結今年第1季每股稅前盈餘為2.6元；近期大陸地區因本土疫情延燒，封城停工影響物流，晶技預估，第2季營收可望較第1季成長5%到10%。

第1季為傳統淡季，晶技自結3月合併營收為11.39億元，營業淨利為2.41億元，年減4.5%，稅前盈餘為3.34億元，年增20.8%，單月每股稅前盈餘為1.08元；累計第1季合併營收為32.16億元，年減2.8%，營業淨利為6.55億元，年減4.6%，稅前盈餘為8.04億元，年增9.1%，每股盈餘為2.6元。

大陸本土疫情延燒，自3月14日起深圳、東莞、上海及昆山陸續封城停工，上海及昆山至今仍有大部分地區封閉停工，對電子產業生產及物流造成衝擊，加上大陸非蘋智慧型手機及消費需求疲弱，電子廠對第2季營運普遍轉趨保守，不過晶技未改變營運展望。

晶技表示，第2季營運可望比第1季成長5%到10%，今年營運也會比去年好。