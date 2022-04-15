愛馬仕（HERMES）在今年表展發表年度新品，除了高CP值的Hermes H08腕表推出藍色表款外，充滿可愛趣味的Arceau Les Folies du Ciel工藝腕表、以龐克駿馬為主題的Arceau Pocket Cheval Punk懷表，以及女人心目中的夢幻逸品Kelly表，都讓人忍不住嘴角上揚。

愛馬仕Arceau_Les folies du ciel腕表，向人類渴望飛行的夢想致敬，203萬8100元。（HERMES提供）

1978年上市的Arceau工藝腕表今年以人類的飛行夢想為主題，打造充滿童趣的Arceau Les Folies du Ciel工藝腕表，靈感來自Loic Dubigeon於1984年設計的「Les Folies du Ciel」絲巾圖案，以充滿童趣的鮮豔色彩，詮釋人類搭乘熱氣球、飛艇和飛行器遨翔天際的偉大夢想，氣球融入自動盤設計，它隨著手腕的擺動而旋轉，十分可愛，限量僅24只。

以龐克駿馬為主題的Arceau Pocket Cheval Punk懷表，十分俏皮討喜。（HERMES提供）

另一款以龐克駿馬為主題的Arceau Pocket Cheval Punk懷表，原創取材自野村大輔 (Daiske Nomura)於2021年設計的男士絲巾圖案，結合珠寶工藝與高級製表技術，以微繪琺瑯工藝在表盤鐫刻駿馬的側影，再以內填琺瑯勾勒繽紛的馬鬃，搭載愛馬仕陀飛輪三問報時機芯。

誕生於1975年的Kelly表向來深受仕女的喜愛，靈感源自Kelly包掛鎖的時計既可當作項鍊佩戴，也可當作手鐲使用，是品牌辨識度很高的腕表作品。