周四在溫哥華舉行的TED2022會議上，特斯拉執行長、全球首富馬斯克坦承他「不確定」能否真的買下推特，並透露如果遭到拒絕，他的確也有「備案」在手。

根據披露的監管文件，在入股推特之後，馬斯克出價每股54.20美元、總額約430億美元，向推特提出收購要約。馬斯克表示，收購推特是為了讓該社群平台轉型成為私有企業，以落實言論自由。

推特確認已經收到馬斯克的要約，並表示董事會將審議這份收購提案。

馬斯克提出的價碼，遠低於推特股價在去年夏天站上的每股70美元。但馬斯克表示，這將是他「最好、也是最後」的出價。

周四晚些時候，推特執行長Parag Agrawal在員工內部會議上表示，公司正在評估這個提議。

持有推特5.2%股份、有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯王子Al Waleed bin Talal已表態反對，稱推特的價值遭到低估。

亦有消息指出推特董事會考慮採取「毒丸」（poison pill）對策，以防止公司遭到惡意收購。所謂的「毒丸」策略，就是讓現有股東以折價購買更多股份，進而稀釋敵意收購方的所有權利益。

在TED大會上，當策展人Chris Anderson詢問馬斯克如果目前的提案遭到拒絕，他是否有「B計畫」？馬斯克回答「是有」，但他拒絕提供相關細節。

在呈交給美國證券交易委員會（SEC）的文件上，馬斯克曾表示，如果收購案遭到拒絕，他可能考慮出脫推特持股。

雖然馬斯克坐擁龐大的財富，但大部分都不是流動性資產，有些分析師懷疑如果推特真的接受他的出價，他要如何拿出資金。富國銀行分析師周四表示，馬斯克可能不得不出售特斯拉股票，為收購推特籌措資金。

馬斯克則表示自己有「足夠的資產」，如果這項交易是可能的，他就能做到。

周四推特下跌1.68%，收在45.08美元，但受到馬斯克出價收購的消息激勵，開盤跳空大漲逾6%，站上48.50美元。

特斯拉終場大跌3.66%，收在985.00美元。分析師表示，這可能有兩個原因，其一是投資人擔心馬斯克如果成功收購推特，可能就無法專心經營特斯拉。另外，投資人也擔心馬斯克可能出售特斯拉股份來籌措收購推特所需的資金，這將給特斯拉股價帶來壓力。