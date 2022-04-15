台灣保戶就愛高撥回率或具競爭力的宣告利率。據壽險業者估計，到4月應會出現五張銷售破百億元的「神單」，其中年化5％撥回率及有加碼撥回機制的投資型保單，即國泰人壽「真月月康利」系列、及富邦人壽「享富一生」系列3月已破百億元，4月國壽的「月月得益」可能將破百億元；利變壽險則有台灣人壽的「吉美勝」、新光人壽的「尚好美」，將前後破百億元。

整體看來，台灣保戶今年最買單的二款保單，一是年撥回率5％，當基金淨值超過10.25～10.3美元時，會加碼撥回0.1～0.108美元的投資型保單，如國壽真月月康利、月月得益，富壽享富一生，及3月賣逾39億元的台壽「月月滿億」、及3月賣24多億元的台新人壽「新享亮利」都是此類型。

第二款就是強調可因應升息趨勢又可有基本利率保底、還有匯兌利益可期的美元利變壽險，且熱賣款都是宣告利率較具競爭力者，如台壽的吉美勝及新壽的尚好美，先前宣告3.11％，4月宣告3.18％，會在3月及4月破百億元，另外如南山人壽的佳美鑽、中國人壽的鑫美好，宣告利率3％，估計已有60～70億元的銷量，但南山壽4月是拉高2～6年繳的美元利變宣告利率，並未拉高佳美鑽的宣告利率，中壽亦是拉高珍美好的宣告到3.18％，也沒有調高鑫美好的宣告利率。

雖然3月資本市場動盪，但據壽險公會統計，3月投資型保單銷售近487億元、利變壽險賣395億元支撐下，單月新契約保費仍有994億元，同比衰退8.6％，國壽、富壽、台壽、中壽、台新人壽、元大人壽、安聯人壽、安達人壽、三商美邦人壽、法國巴黎人壽的投資型單月都賣逾22～114億元；台壽、南山、新壽、富壽、中壽3月利變壽險都賣逾50億元。

首季固定利率傳統壽險或自由分紅保單買氣回升，新契約保費135.38億元，同比增27.6％，利變壽險則賣1,077億元，成長逾29％，是首季唯二成長的險種，投資型保單雖賣1,312億元，但同比是衰退近18％，占總體新契約保費占率亦由去年的五成，降到48％，主要就是資本市場波動，保戶觀望。

在傷害險、健康險也都衰退3～18％下，首季壽險新契約保費2,712億元，衰退2.9％，續期保費3,974億元，衰退21％，總保費6,686億元，衰退14.5％。