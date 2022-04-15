芬蘭歐洲事務部長特普萊恩今天表示，芬蘭「極可能」申請加入北大西洋公約組織（NATO）。數小時前，俄羅斯才警告芬蘭和瑞典，如果加入北約將招致「後果」。

俄羅斯外交部今天警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北大西洋公約組織將招致「後果」；莫斯科也要求華府停止向烏克蘭運送武器，否則將影響區域與國際安全。

特普萊恩（Tytti Tuppurainen）指出：「在此刻，我可以說（申請加入北約）極有可能，但尚未做成決定。」