不畏俄國警告 芬蘭稱極可能申請加入北約 23:192022/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芬蘭歐洲事務部長表示，芬蘭「極可能」申請加入北約。圖為芬蘭「大黃蜂」戰機2018年參加北約「三叉戟結合」（Trident Juncture）聯演。（示意圖／DVIDS） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭歐洲事務部長特普萊恩今天表示，芬蘭「極可能」申請加入北大西洋公約組織（NATO）。數小時前，俄羅斯才警告芬蘭和瑞典，如果加入北約將招致「後果」。 俄羅斯外交部今天警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北大西洋公約組織將招致「後果」；莫斯科也要求華府停止向烏克蘭運送武器，否則將影響區域與國際安全。 特普萊恩（Tytti Tuppurainen）指出：「在此刻，我可以說（申請加入北約）極有可能，但尚未做成決定。」 指控德國多年無視普丁作為 波蘭：如今看到後果 北約下個月外長級會議 烏克蘭在受邀之列 #芬蘭 #申請加入北約 #普萊 #北大西洋公約組織 #後果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加入北約 芬蘭將國會辯論、瑞典擬6月提出申請 20:162022/04/13 國際 綠委分享假新聞 民眾黨發言人：大立委成農場文網軍 11:322022/04/14 政治 俄又端出核武 警告若瑞典芬蘭加入北約將做這件事 08:422022/04/15 國際 芬蘭擬加入NATO 強化區域安全 21:222022/04/14 財經 俄烏大戰即將決生死 她驚人預言：接下來這3國慘了 22:132022/04/13 政治 俄軍料將很快攻擊烏東 澤倫斯基籲韓提供武器 23:062022/04/11 國際 《國際產業》俄輪胎禁入 諾記受衝擊 15:392022/04/11 財經 轉傳假訊息 王定宇挨諷農場文網軍 04:102022/04/15 政治要聞 反制不友善國家 普丁簽令祭簽證限制 04:102022/04/05 國際大事 俄機驚傳掛「核彈」闖這國領空 軍事專家驚：超嚴重 18:462022/03/31 國際 暫停不到一週 芬蘭恢復對俄鐵路交通 19:242022/03/30 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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