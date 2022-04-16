高檢署曾自1993年1月30日起，制定施行「台灣高等檢察署及所屬各級檢察署法警執行職務應行注意事項」，至今已19年，期間雖然在2018年10月26日有部分修正，但針對重大刑事及社會矚目案件，各級檢察署對於法警執行職務應注意事項，並未有具體規範，各地檢署除台北、高雄兩地檢個別訂有相關注意事項外，其餘各地檢署均未明文規定。

現今社會無論民眾通訊、媒體、網路都很發達，資訊流動速度極快，造成各級檢察署維安不易，為跟上時代進步，高檢署認為法警執勤規定有檢討修正的必要，因此已擬定「台灣高等檢察及所屬各級檢察署偵辦重大、敏感矚目案件法警執行職務應行注意事項」草案。

該草案內容含括重大、敏感矚目案件的定義、應注意偵查不公開辦法的相關規定、應設立指揮官並通知機關長官、設立採訪區、應對媒體及戒護、提帶被告的方式等，於本次會議中進行討論，以集思廣益，擬於彙整意見後送交法務部核備，預計於111年5月間公布全國施行。