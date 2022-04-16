桃園今本土確診＋150 衛生局長將錄影說明 12:382022/04/16 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市衛生局長王文彥將於下午2點說明疫情概況。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市昨本土確診個案新增290例，其中神準科技公司佔114例。據了解，桃園16日本土個案有150例，衛生局長王文彥將於下午2點說明疫情概況。 桃園囤房稅年估1.3億 將用於青年租金補貼 《通信網路》神準驚爆114例確診 營運衝擊待說明 #桃園 #本土個案 #150 #衛生局長 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中認了「破百萬例不是不可能」 PTT怒轟擺爛：只想選市長 10:252022/04/16 政治 單日確診破紀錄 今本土飆1209例 鄉民看2縣市超車台北嚇歪 18:282022/04/15 生活 羅智強出戰桃園對藍軍有這「大貢獻」 郭正亮脫口一句他們全笑翻 07:502022/04/15 政治 潮境海洋智能館挨轟未取得許可就開 民代譴責帶頭違法 14:212022/04/15 政治 疫情衝擊銷量 憨兒手做玫瑰花盼拉抬買氣 16:432022/04/15 生活 「桃園會展中心」招商說明會4／15登場 15:102022/04/15 區域情報-桃園 不用到馬祖也能看 淡水古蹟博物館展1500顆「藍眼淚」 11:222022/04/15 生活 海納百川》朱羅之亂可以是雙贏結局（何啟聖） 13:472022/04/15 海納百川 後疫情時代6職業崛起！「永續管理師」求才若渴 大學修課搶先機 10:022022/04/16 生活 桃園本土個案暴增 鄭文燦：已啟動輕症居家照顧 16:022022/04/15 生活 本土首飆千例 陳時中：百萬都可能 04:102022/04/16 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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