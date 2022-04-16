桃園市昨本土確診個案新增290例，其中神準科技公司佔114例。據了解，桃園16日本土個案有150例，衛生局長王文彥將於下午2點說明疫情概況。

桃園囤房稅年估1.3億 將用於青年租金補貼
《通信網路》神準驚爆114例確診 營運衝擊待說明
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