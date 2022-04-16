就在高雄全家海神與台南台鋼獵鷹16日賽前，一群大學生穿梭在高雄巨蛋的每個角落，就連球員休息室都進去了，因為這些大學生是來自輔英科大物理治療系的同學，未來很可能成為職業球員專屬防護員，相信擁有這次最棒的現場操演觀摩，或可造就更多專業防護員！

「這些物理治療系的同學等於是醫事人員，未來畢業之後也都要前往醫院實習1年，所以他們未來可以從事包含超音波、雷射等保守性治療，」帶隊的輔英老師楊景翔表示，「感謝全展貿易公司提供我們學生這次如此棒的現場觀摩經驗。」

「我們科系的學生大部分都是未來有興趣從事運動防護相關工作，有了這次的職體驗，相信可以完整呈現以後他們會在球場面對怎麼樣的工作環境，」楊景翔說，「像是那些個子比較嬌小的女同學，以後要怎麼幫助高大洋將，這次就可學到。」

為了這批未來的運動防護員，高雄海神也特別派出專人帶隊，從球場的每個位置與角落，到場外球員休息室與防護室，都一一解說與現場示範，這些輔英科大學生最後也留在一樓觀眾席觀戰，可以更清楚看到如何場上發生狀況該怎麼處理。

促成這次很棒實習經驗的全展貿易有限公司王勝立表示，其實不僅是高雄海神，他們也跟台南獵鷹、新竹攻城獅等職籃球隊合作，且固定提供運動防護器材與裝備，「這次能夠讓這些學生親自來看看他們未來職場環境，我相信絕對會有很大幫助的。」