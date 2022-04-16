台中1名女子小芳（化名）前年10月在夜店喝醉後被1名男子帶回家性侵，男子事後上法庭辯稱當時小芳先邀約他，他還擔心是仙人跳，性交過程「全程錄音」，法官聽錄音檔發現裡頭雖有出現小芳喊老公，但聽得出來她已非常醉，而內容幾乎全是男子自問自答，最後判定男子趁機性侵，判刑3年9月。

判決書指出，男子辯稱前年10月在夜店認識小芳，當時小芳邀他到借住的地方過夜，他當晚因擔心仙人跳，為求自保用手機錄音，男子律師也說，錄音檔中有聽到小芳說「老公」、「有帶套嗎」等語，證明雙方是合意性交，且小芳當時非酒醉睡昏狀態，而還能清楚表達想法。

小芳事後睡醒則一口咬定遭男子性侵，她說當時非常醉、胡言亂語，認為「說出老公」僅是誤認對方；法官認為男子當下送小芳回到下榻處後，與朋友一起離開後又折返回去，甚至鎖門不讓友人進屋，而性交過程還拿手機錄音更是不合理，認為全是男子為了逃避罪責想出的方法。

此外，法官審酌錄音當發現小芳當時確實非常醉，內容幾乎只聽到男子的言論，呈現自問自答，小芳多是答非所問或不知所云，最後認定男子犯下乘機性交罪判刑3年9月，可上訴。