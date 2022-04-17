高雄1名役男子以出國讀碩士為由，申請出境就學，但屆期已滿後，不肯回台服兵役，其父親還稱：「兒子已在美國找到好工作，不回來當兵了」。法院依妨害兵役治罪條例，處其有期徒刑3月，得以易科罰金9萬。

據判決書指出，高雄市1名陳姓男子，於民國104年9月27日經核准出境就學，但出境在國外就讀研究所碩士班最高年齡以27歲為限，陳男竟圖避免徵兵處理，逾期未歸。經高雄市政府苓雅區公所於110年1月向陳男父親催告返國接受徵兵處理函，又於7月寄役男徵兵檢查通知書，但陳男除未到檢外至開庭前都未返國，後陳男被依犯妨害兵役治罪條例罪嫌送辦。

對此，陳爸辯稱：「已經有告訴兒子要返回來接受徵兵，但兒子表示現在在美國有好工作已不打算回國」，並附上陳男的陳訴書及碩士的在學證明等。

高雄地院法官認為，陳男明知服兵役是役齡男子應盡之義務，先前以求學之名申請核准出境後，屆期竟滯留國外不歸，而未如期返國接受徵兵處理，經兵役行政單位催告後仍置之不理，不僅妨害國家對於兵役事務之有效管理，還破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，但考量陳男因生涯規劃而未能返國之犯罪動機、且陳述書坦承犯行，依妨害兵役治罪條例之妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑3月，得以易科罰金9萬。