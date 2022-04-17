羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天參加復活節前夕的守夜禮彌撒時，譴責烏克蘭戰爭殘酷。他可能是因為腳痛，並未主領這場彌撒。

路透社報導，烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）也參加了這場彌撒。他上月曾遭俄羅斯軍隊俘虜，後來藉由換囚重獲自由。

義大利樞機主教雷伊（Cardinal Giovanni Battista Re）代替教宗主領的這場彌撒，儀式之一是在近乎全黑之中列隊進入聖堂。

教宗坐在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（Saint Peter's Basilica ）一張白色大椅子上，但宣讀福音時有起身聆聽。他以平常的聲音坐著講道，之後還為7名改信天主教的成年人施洗。

教宗並未照著準備好的稿子講道，而是提到坐在前排的費多羅夫、他的家人以及3位烏克蘭議員。

他提及「戰爭的黑暗和殘酷」。

「我們大家都為你們禱告，和你們同在一起。我們祈禱，因為苦難太多了，我們只能給你們我們的陪伴、給你們我們的禱告，對你們說，『要勇敢，我們陪著你們』。」

他最後以烏克蘭文的「基督復活了！」結束講道。

85歲的教宗因坐骨神經痛一腳疼痛，走路也有困難。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110417