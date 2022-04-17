俄烏大戰已經超過1個月，俄羅斯光榮級巡洋艦「莫斯科號」日前在黑海遭遇烏軍「海王星」反艦飛彈重創，並在試圖返航維修的途中沉沒。中華戰略學會研究員張競直言，西方涉入是必然的，且這也不是什麼新鮮事了，他推測此事可能會對俄羅斯社會造成很大衝擊，可能會激起復仇意識，也可能會對戰爭結果灰心失望。

對於莫斯科號沉沒後，俄羅斯會不會出手更重，張競接受《中天新聞》訪問時表示，戰爭時日久遠，身在戰場的人又因為壓力，使用的手段會越來越殘酷，是人性使然。攻勢的強度會不會增強？投入的火力會不會更強？也是自然發展的趨向。出手會不會越來越重？要看本身有沒有實力而言，但是講話會越來越狠。

張競指出，從這件事也可以看出，西方的涉入是必然，提供的情報也不是新鮮事。他還以英國和阿根廷之間爆發的福克蘭戰爭為例，指英國的勝利，和美國提供情報，並藉此掌握阿軍動態有關，烏克蘭獲得西方情報支持，是意料之中。

張競認為，戰爭有理性和感性的部分，很多人強調，要盡量避免國族、宗教、神明等具象徵意義的名稱作為軍艦名稱，莫斯科號沉沒，俄國人聽起來，心理會受到很大衝擊，可能會有兩種反應，一是可能激起怨恨，復仇意識更強；二是被攻擊後感到灰心。他也以二戰末期，日本海軍的戰艦大和號被擊沉為例，說明此種社會現象。

張競也說，戰略是一項選擇，大家解讀和領悟的視角不一樣，天下沒有壞的和平，沒有好的戰爭，經由戰爭取得任何想要的東西，都是下下之策，不戰而屈人之兵，維繫和平，才是兵學武道的真諦所在。