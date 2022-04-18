隨著全球趨勢及投資人對企業ESG的重視，愈來愈多公司增設「永續長」一職。《遠見》舉行「2022永續長大調查」，全面盤點企業永續轉型現況，獨家解密永續長的關鍵任務。

ESG不只翻轉企業營運思惟，更重組業界對組織人才的想像與配置，愈來愈多跨國企業增設「永續長」一職，統籌企業的永續事務。

近年，台灣也連發了好幾道ESG法令。沒完沒了的法遵要求、資訊揭露、淨零承諾，讓企業主們神經緊繃，忙著發出各種永續人才召集令。

沒完沒了的法遵要求、資訊揭露、淨零承諾，讓企業主們神經緊繃，忙著發出各種永續人才召集令。(圖／遠見提供)

在這當口，《遠見》舉行「2022永續長大調查」，是台灣首份永續長大調查，除了全面盤點企業永續轉型現況，也獨家解密企業對永續長的期待與KPI。

395家回卷企業中，約52.2％為泛科技業，包括半導體、電腦與電機業（21.8％）、電子零組件業（15.2％）、其他科技業（15.2％），而28.4％為工業、服務業14.9％，金融業則占4.6％。問卷的產業比例大約相當於台股上市櫃結構。

最大ESG難題：法遵挑戰高

首先，業界擔憂的中長期營運挑戰，前三名分別為總經與投資環境變動劇烈（57％）、疫情未歇仍有變數（56.2％）、企業營運與商業模式需轉型（43.8％）。

本次調查涵蓋俄烏戰事初期與303大停電，有高達37.5％企業憂心「淨零」法規趨嚴，企業卻難找到減排替代方案，排第四名；地緣政治風險則是第五大挑戰（24.6％）。

此外，談到企業現階段面臨的ESG議題或永續轉型難題，最多企業、50％擔心「環保法規與ESG政策趨嚴，法遵挑戰高」。

二到四名依序是：缺乏相關人才與相應組織來推動（48.7％）、尚未與本業的商業策略結合（35.7％）、難以有效整合內外部資源（31.7％）。

值得注意的是，對ESG政策與環保法規趨嚴的憂慮，也促成企業永續轉型的契機，壓力成了動力。

企業推動永續轉型的主要原因?(圖／遠見提供)

企業被問到推動永續轉型的主要原因時，高達67.3％是為了順應主管機關的ESG法規、減排標準。其次，是需對應關鍵客戶的供應鏈策略與要求，52％企業有此壓力。

但也有企業是為了尋找新商機，而推動永續轉型，約46％企業認為「ESG是大勢，想及早開拓新品牌、新市場與新客戶」。27.2％認為，必須對利害關係人（例如，股東、消費者）有交代，另25.7％是公司自發性投入。

企業永續轉型，自評成績僅46.2分

那麼，業界對自家的永續轉型滿意嗎？會打幾分？調查結果分數意外地低，平均只有46.2分！

分數如此低，其實是因為還沒準備。本調查發現，高達56％企業根本還未擬定永續宗旨或計畫，更遑論完整的永續發展藍圖。

而那些號稱已有永續計畫的企業，從擬訂至今，平均也只約4.1年。

「想挽回地球的未來，人類已沒剩多少時間！」KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說。(圖／遠見提供)

「想挽回地球的未來，人類已沒剩多少時間！」KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說，永續議題已喊了20、30年，企業轉型卻仍慢步前進，各國政府只能加快推行綿密法規，期待能對企業施加「緊箍咒」般的催逼效果。

企業的動作真的要快一點了。本調查發現，約15.9％的企業，還沒進行永續轉型的想法；37.2％在評估期，才正開始草擬方向或計畫，尚未執行；也就是說，逾半企業、53.1％還沒實質啟動永續轉型。

真正動起來的企業，也都還在前期階段：26.3％在試驗期，開始小範圍執行特定專案；約12％進入導入期，部分部門開始改變工作模式。進入發展期者占6.1％，即所有部門都開始轉型。只有0.8％企業，有自信說已處於成熟期。

黃正忠觀察，企業的永續轉型進度慢或推不動，主要是因為企業上下沒有共識，因此轉型初期，永續理念的推動與說服就很重要。那誰來做這些協調促進的工作？當然就是「永續長」。

9％企業設立永續長，金融業最多

《遠見》調查發現，僅9％企業專設永續長（或永續事務的專責主管）。(圖／遠見提供)

然而，《遠見》調查發現，僅9％企業專設永續長（或永續事務的專責主管）。交叉分析業態，金融業約16.7％設立永續長或專責主管、半導體與電腦電機業（12.8％）、其他科技業（13.3％）也較平均值高。

對照目前台灣業界永續轉型的發展，確實是金融業與科技業走得較快。

此題中，25.3％企業表示，雖未專設永續長或專責主管，但已有主管兼職負責永續事務。而這些永續長、專責主管或兼職負責永續事務的主管，約87.4％屬於向執行長直接報告的一級主管。

受調企業中，另有11.6％由董事長／總經理／執行長兼任永續領導人。這個現象在重工業（16.3％）、電子零組件業（15％），又更為常見。

那些沒設立永續長或永續專屬主管的企業，不設的主要理由為何？最高比率的答案是公司規模太小（38.5％）。其次依序是：由既有主管兼任統籌即可（36.5％）、公司未涉及太多永續相關業務（30％）。另有8.8％企業表示已準備增設此職務。

沒設立永續長或永續專屬主管的企業，不設的主要理由為何？(圖／遠見提供)

不過，就算有了「將」，也得要有「兵」才轉得動，已設立ESG或永續轉型專責單位的企業有多少？答案是20.3％。其中，以金融業（38.9％）、半導體與電腦電機業（27.9％）最多。

同時，32.4％企業表示已有其他單位負責，13.4％考慮增設永續主責單位。但有28.1％表示目前不考慮。

而那些未設立永續專責單位（如ESG辦公室、永續事務小組）但已有其他單位負責的企業，是由哪些單位／部門來兼職負責？

未設立永續專責單位（如ESG辦公室、永續事務小組）但已有其他單位負責的企業，是由哪些單位／部門來兼職負責？(圖／遠見提供)

營運管理相關部門占25％，其次依序是財務部（18.8％）、一級主管單位如總經理室（14.8％）、人資部（12.5％）、企劃部（11.7％）。

企業永續發展協會策略發展總監王玲?分析，現階段由第一線營運管理部門來推動ESG議題是合理的，諸如廠務生產部門就直接對應碳排議題、金融業的授信貸款部門對應氣候融資等綠色信貸議題。

至於財務部兼代，則因為ESG涉及IR（投資人關係）與金管會規定揭露的永續報告書，所以企業可能先委由財務部處理。而有些由人資部門統籌永續事務，顯然與企業渴求永續人才，必須進行招募規劃有關。

本調查也發現，永續長（或永續主管）有96.6％是內部人才調任，印證這個職務必須熟稔公司文化，以利於在轉型過程中調和鼎鼐。

永續長首要任務：跨部門凝聚共識

「永續長」對台灣企業來說是新職務，究竟業界對之最大的期待是什麼？

「永續長」對台灣企業來說是新職務，究竟業界對之最大的期待是什麼？(圖／遠見提供)

在問到「永續長（或永續主管）現階段最應該致力於哪些事情？」高達六成企業，期待永續長能「跨部門溝通協調、凝聚共識，倡議推動永續轉型」。

也有約56％認為該「盤點資源與缺口，規劃公司的永續藍圖」。其後是協助公司遵守ESG法規與政策（51.9％）；辨識ESG挑戰與風險，讓企業營運不踩雷（43.5％）。

「永續長的主要任務，就是讓球有人接、還接得順！」黃正忠指出，在多數企業之中，永續事務並未被整合進日常的業務營運流程中，也因此像顆皮球，經常被踢來踢去。也因此，永續長的角色至為關鍵，必須凝聚共識與理念說服。從企業的期待看來，已充分認知永續長在永續轉型過程中的核心定位。

那麼，企業會賦予永續長什麼樣的KPI，以哪些標準來驗收表現？

企業會賦予永續長什麼樣的KPI，以哪些標準來驗收表現？(圖／遠見提供)

前三大指標分別是：規劃公司整體的永續發展藍圖（59.7％）、對內凝聚共識、型塑永續文化（45.6％）、將ESG原則導入核心業務、協助商業模式轉型（37.5％）。

從企業對永續長的階段任務期待與KPI設定，大致可看到永續長的需求特質。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺建議，企業尋找永續長可從三大特質思考：strategic（策略性）、passionate（熱情的）、influential（有影響力的）。也就是說，永續長對永續議題要有熱情與認同，並對相關工作的推進有策略性規劃；在過程中，可將專業語言轉譯為普通語言，有能力影響並說服企業高層與各部門投入ESG任務。

企業導入永續轉型，究竟為了達成哪些效益？前三名分別是：有助於推動企業社會責任、完善經營環境（42％）；順應國際「淨零碳排」法規（37.2％）；凝聚團隊共識與永續文化（36.7％）。

企業導入永續轉型，究竟為了達成哪些效益？(圖／遠見提供)

35.7％企業已編列永續預算，決心玩真的！

然而，企業是否給了永續長必要的資源？是否玩真的？本調查從「預算編列」與「董事會議程」來檢視。

企業是否給了永續長必要的資源？是否玩真的？本調查從「預算編列」與「董事會議程」來檢視。(圖／遠見提供)

調查顯示，約35.7％企業已在今年度針對永續議題投入預算。這些已投入預算的企業，平均投入公司營收的2.5％；其中，有76.6％企業表示預算比前一年更加成長，而平均成長幅度為63.2％。

此外，已有40.8％企業將ESG議題納入董事會議程。就以2021年度來說，將ESG議題納入董事會議程之平均比率為30.4％，意即十次董事會中，約有三次在正式議程中討論到ESG議題。

「看起來，多數企業是玩真的！」王玲?說，董事會、大股東與管理高層的支持，會是永續長推動改革的必要助力。她觀察，業界對永續轉型嚴陣以待，主要還是來自於法規框架下的營運壓力。

金管會碳盤查要求，讓六成業者頭痛！

金管會碳盤查要求，讓六成業者頭痛！(圖／遠見提供)

台灣政府已宣布將在2050年前達成「淨零碳排」，在這之前每隔幾年就有一個全球性的ESG法規關卡。其中，令六成業者頭痛的，就是金管會要求2027年前，全體上市櫃公司都要分階段做到碳盤查（2029年前完成驗證）。

而近來引發業界高度矚目的，莫過於國發會訂於3月頒布的「台灣淨零排碳路徑圖」。早在未正式頒布之前，企業界已針對國發會釋出的四大方向研擬對策，高達67.5％企業擔憂碳稅將造成營運成本升高。

另有48.6％質疑「碳盤查、碳揭露與碳交易的標準不一，企業難以遵循」。此外，各有38.3％企業擔憂「政策目標與實際執行有落差，影響企業營運」「維持企業營運的替代能源取得不易」，這些都是業者光靠自身力量無法解決的結構性問題。

挑戰這麼大，那麼，業者自評何時可跨入永續轉型的成熟期，意即永續轉型成果已融入核心業務，並帶來成效？調查顯示，平均為6.5年，業者還算樂觀。

近來引發業界高度矚目的，莫過於國發會訂於3月頒布的「台灣淨零排碳路徑圖」。(圖／遠見提供)

不過，王玲?指出，從發想永續藍圖、到策略與行動計畫擬定，一直到最後的執行架構方法，都需大幅度磨合；而ESG每項工作，都有其科學性的實務驗證指標，例如，碳盤查可能就得花上兩～三年時間，業者最好訂立合理的短中長期階段性目標。

在這場全球性的競賽中，隨時可能被淘汰，台灣企業再不拚永續，未來恐難在世界舞台上繼續發光！

本文作者：林讓均

(本文摘自《遠見雜誌4月號430期》)