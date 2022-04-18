據統計，國人選擇定期定額台股基金，過去偏好集中知名品牌基金，但若想長期持有，更應考慮績效「前段班」基金，因為根據Lipper統計，過去3年來定期定額台股基金績效表現，排名最好的前9檔前段班基金，定期定額平均報酬率達66.16%，明顯贏過大盤的29.30%約2倍多。

永豐金投顧認為，台股高殖利率已是市場共識，據上週的統計，上市公司將配發股息達2.58兆，股息殖利率可達4.87%，因此投資價值頗高。而且直到目前投信依然偏多，顯示長線資金逢低價碼的意向，故建議在整數關卡進行價值投資。

前9強基金包括：新光創新科技基金，新光大三通基金,統一黑馬基金,統一奔騰基金,新光台灣富貴基金,安聯台灣科技基金,新光店頭基金,野村優質基金,安聯台灣智慧基金等。

新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，俄烏戰爭持續時間超越原本預期，後續景氣受到通膨持續擴大影響，需求有減弱的風險，加上利率上升帶動期望報酬率上升，同時間企業獲利受到需求減少影響，獲利成長可能停滯，預估第二季指數區間為大箱型整理。但對電子來股，半導體上游的矽晶圓、ABF載板等利基族群，景氣能見度都相當遠，預估2022矽晶圓與ABF載版供需缺口擴大，未來營收獲利加持，更有利於中長線投資，另外，電子下游族群，則看好伺服器、電動車，同樣基本面佳，具備長線成長題材，未來股價表現不看淡，投資人趁現階段股價逢低，透過台股基金定期定額佈局，拉長投資期間來看，都是追求台股「成長財」的穩健投資方式。