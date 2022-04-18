行政院15日函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間均延長至明年6月30日，外界關注是否再度紓困振興，行政院長蘇貞昌今（18日）回應，會視疫情發展而定。

蘇貞昌今（18日）上午前往台北松菸文創大樓出席2022地方創生論壇暨成果展，蘇表示，國外疫情仍然嚴峻，國內因為開放，案例也有增加，基於疫情的變化，認為還特別條例有延長的必要。

蘇也提及，相關待執行的預算還有約1300億，是因和疫情控制相對穩定也有關係，未來是否再振興，都會視疫情發展而定。

關於兒童開放接種莫德納疫苗，蘇貞昌表示，保護全體國人同胞，尤其是幼童都同樣非常重視，而相關的疫苗等也都依相關專家會議及整個作業來施行、進行，都會有一套嚴謹的程序，希望大家都能夠配合來辦理，同時也一定會尊重家長的意願。

蘇貞昌也說，還是覺得台灣是全世界最能正常生活的國家，現在大陸還在封城，香港甚至於限制餐廳用餐人數、關閉健身房、電影院，而台灣還能一直正常生活、正常上課，這是全體同胞共同努力的成果，大家要一起來好好地維護；至於到國外旅遊等要視國外疫情的情形，基於保護國人同胞或旅客的安全，會都有相關的因應，作法是隨時滾動檢討。