若非偶然間看到一本財經雜誌最近以「新南向、新布局」為封面故事，方知政府的「新南向政策」已經轉向到所謂的「數位新南向」，否則還真以為該政策早已偃旗息鼓。

民進黨的財經政策永遠是變來變去，若非把政策當兒戲，就是把政策當作騙子的工具。陳水扁政府時代，蘇貞昌、蔡英文擔任行政院院長、副院長，積極推動「國光石化計畫」；到了馬政府執政，民進黨卻反過來積極抗爭該計畫。「2025非核家園」是民進黨神主牌，當年蘇院長任內編了448億預算繼續興建核四，蔡副院長還為核四主持會議解決施工所缺勞工。

政策是一個政黨、政府的中心主張，代表其價值理念，一旦提出就必須戮力以赴。從前述信手拈來的案例可知道，民進黨及其政府從來就不把政策當一回事看待，所謂的政策不過是個口號。

即以「新南向政策」來說，這是當年蔡英文競選總統時所提重要政策主張，宣稱要減少對大陸的經貿倚賴。當選總統後，在總統府擺了個推動辦公室，沒多久就將之降級轉到行政院。而其計畫就像碗大滷麵，包山包海，看不到中心主軸；目標對象涵蓋18個國家，即使是內閣官員都說不清楚到底是哪18個國家。政策執行得離離落落，不思檢討問題所在就馬上見風轉舵，換個新名詞來掩飾既有政策的失敗，這不就是民進黨政府的慣用手法。

該本雜誌指出，南向政策的演進，前有1990年代李登輝的「南向」政策，後有2016年蔡英文的「新南向」與2021年的「數位新南向」。卻忘了2008年馬政府為了因應全球經濟海嘯所推動的「新鄭和計畫」，其目的就在加強拓展南向市場。

馬政府8年，新南向18國占我出口從17.6%提升到21.1%，貿易順差則從103億美元增至221億美元。相對地，蔡政府執政6年，新南向18國占我出口從21.1%%下挫到18.5%，貿易順差從221億美元掉到161億美元，可謂每下愈況；相反地，對大陸出口所占比重從39%提升到42%，對大陸順差從657億美元創新高至1047億美元，不僅分散市場不成，反而加重「傾中」。此外，在強化和南向國家的政經關係，馬政府期間和新加坡、紐西蘭簽下經濟合作協定，蔡政府迄今卻是一事無成。像這樣的成績能看嗎？

新南向政策最大的問題是沒有先期縝密的策略規畫和準備工作，執行時又缺乏強有力的推動組織。18個國家國情不一，在供應鏈、基礎建設、人力、政府政策、宗教、文化等各層面彼此差異頗大，必須予以區隔，針對不同國家採取不同策略，不可混為一談。

筆者曾帶團訪問新南向國家之一，順道訪問當地一家台商。那家公司的CEO是當地人，我向他說明：來此目的是要了解投資環境，因為你們政府說有許多優惠措施鼓勵投資。那位CEO竟然說：我們政府的話你也敢相信？甚至約3年前我隨團到東南亞某大國訪問，晚上與投資當地的台商聚餐時，有位台商告訴我：當初來設廠時，產品關稅較高；等建廠完成後，稅率卻被調降，應是當地進口商去買通了官員。

新南向18國發展程度大部分較我國落後，前往投資、開拓市場存在相當風險；我政府沒有作好相關準備工作就一味鼓勵台商前往，豈不是在陷害自家企業！

即使有好的規畫也要有好的執行力，新南向政策根本缺乏一個專業、強有力的推動組織。對外方面，領頭的是外交部，外館人員對產業外行，缺乏推動的思維。即以現在要推動的「數位新南向」，有多少外交、經貿人員懂得什麼是數位科技、數位產業？同樣地，國內主其事者對產業也不懂，更無力進行跨部會整合，如何能有效發揮團隊力量？

一項政策的執行若無法獲得具體成效，就應認真檢討；如果不認真檢討就應停止，免得繼續虛耗人力、浪費公帑。看起來，新南向政策是到了該收攤的時候了。（作者為前經建會主委、前經濟部長）