台股18日再度失守萬七大關，金管會信心喊話反挨批是空頭總司令。立委林德福18日在財委會中質疑金管會主委黃天牧頻頻信心喊話已成反指標，黃天牧強調，「我不是喊話，我說的都是事實」。

林德福質疑，台股現在是否到波段底部？近期台股震盪大，金管會不斷說台股有五大利多，包括上市櫃營收獲利創新高、日均量三千多億元等等，但金管會持續喊話卻反而成為台股現況空頭指標總司令。

黃天牧強調，「我不是股市分析師，不能說底部到了沒。」但就台灣的出口、上市櫃公司獲利、營收都良好，近期不管是立委還是媒體問，「我表達的是一個事實，不是喊話」。股市本來就多空對峙，有不同風險、投資人要做好判斷。

林德福認為，台股現在面臨最大挑戰是民眾信心危機，疫情起伏太大衝擊民生、經濟，俄烏戰爭也打亂物資供應鏈。

黃天牧指出，台股與國際連動大，近期波動性強，但跌幅相對少、基本面好、現金殖利率來看還不錯，這時要呼籲投資人注意基本面。資本市場最怕資訊不確定，現在主要是很多事情不明朗，投資人比較猶疑，但基本面數字是良好的。