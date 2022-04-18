由外貿協會主辦的2022年「台北國際汽機車零配件展」(Taipei AMPA)及與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展」(Autotronics Taipei)，訂於4月20日至23日在南港展覽1館盛大登場。今年展覽持續以「C.A.S.E車聯網、自駕、共享、電動」產業趨勢為展覽主題，並展出電動車核心「電池、電驅、電控」三電系統的最新技術與產品，另本屆另一亮點為首次推出的「AMPA ESG Achievement」綠色標誌，鼓勵參展商踴躍投入ESG永續經營。

本屆共計16家參展商分享從生產製程使用綠色再生能源或原料、到社會公益及推動友善工作環境等在ESG的投入與成果，包含實體展參展廠商明泰(3380)、致茂(2360)、磁震科技、傑俐科技、奇異科技、台灣易格斯、南晃交通、彪雅、飛宏(2457)、士林電機、星博電子、大亞(1609)、友聯車材、智佳電子，以及AMPA DigitalGo參展商巨輪興業及新東制動。主辦單位外貿協會將以「2022 AMPA ESG Achievement」綠色標誌標註於參廠商攤位上並透過展覽公設及文宣推廣，以凸顯並鼓勵業者持續投入ESG永續經營。

此16家廠商實踐ESG的作法多元，以環境(Environment)而言，本屆參展商奇異科技為追求零碳排目標，公司廠房皆以綠色能源作為考量，並積極建置儲能系統。目前太陽能用電比例已超過公司用電的20%並持續提升；星博電子也將生產過程中的電能有效回收再利用，並透過清潔生產評估系統大幅減少產品生產時對環境的負擔，達到節能減碳、循環利用的環保效益；特斯拉供應商-智佳電子也自主投入減碳計畫，並尋求適當的碳補償機制積極尋求於2030年達成自主設定的碳中和目標。而台灣易格斯除為守護環境已採取多項行動，在社會責任(Social)項目也有所投入，在去年疫情爆發期間，捐贈免費口罩與面罩予醫療單位、社福機構等。在公司治理(Governance)方面，飛宏科技將一定比例營收作為員工薪資福利，照顧員工權益、打造幸福企業環境。除上述作為外，還有許多Taipei AMPA參展廠商為永續發展付出心力的實例，主辦單位將持續曝光相關資訊，讓國內外買主在採購時有更多「綠色」選項，共同響應ESG概念。

ESG的核心在於「取之於社會、用之於社會」，漸漸受到企業重視，2022 Taipei AMPA系列展為提倡永續發展，推出的「2022 AMPA ESG Achievement綠色標誌」，就是希望與國內外業界人士分享參展廠商對社會的關懷及用心。