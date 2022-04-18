今(18日)台股整體表現不佳，終場下跌超過百點，上周五表現強勢的航運股拉回，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅均超過2%，從運價部分來看，上海貨櫃運價指數（SCFI）已連續13周下跌，《華爾街日報》分析指出，受美國等已開發國家的消費者，紛紛開始減少購買商品的影響，貨櫃航運運費恐怕會維持低檔，並警告下跌趨勢可能才正要開始。

報導指出，Drewry Shipping Consultants彙整的世界貨櫃指數(World Container Index)持續下跌，表明美國等已開發國家的消費者開始減少購買商品，分析背後原因包括聯準會(FED)積極升息、財政刺激退場、通膨飆40年高傷害薪資成長等，加上上海持續封城打斷了大陸出貨物流，進一步壓抑貨櫃航運需求。

統計今年年初以來，世界貨櫃指數下跌16%，全球兩大航線包括上海前往洛杉磯和上海前往紐約，則分跌下跌17%、16%。S&P Global Commodity Insights全球貨櫃航運市場專家George Griffiths指出，海運業者開始祭出「空航班」(void sailings)支撐運價，目前世界貨櫃指數與疫情之前相比仍處高檔，但是年底將有大量新運能上線，運價恐維持下行趨勢。

FreightWaves執行長Craig Fuller日前發文指出，美國民眾已開始減少消費實體商品，從數據可見，零售庫存重回高點，倉庫爆滿但商品消費卻陷入停滯，貨運需求跟著趨緩，以卡車貨運為例，春天通常是卡車運輸的旺季，但今年整車貨運需求已出現下滑跡象。

法人則表示，上海解封勢在必行，預料下半年出貨搶運潮，以及5月起美國線長約運價可望大漲，都有利於貨櫃海運表現，仍樂觀看待後市。

周一（18日）貨櫃三雄股價全面下跌，其中，長榮下跌2.47%、收在138元；陽明下跌2.42%至121元；萬海下跌2.58%，來到151元。

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