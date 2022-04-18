亞太電（3682）15日股東臨時會通過亞太電與遠傳電信(4904)合併案，合併案尚待公平會與NCC審查通過，但兩家公司18日股價齊揚，遠傳以76.9元收盤，上漲1.85%，創下2019年7月中旬以來股價新高。亞太電則以7.05元收盤，上漲1.73%。
遠傳電信與亞太電信2月底宣布，預計發行 3.57億新股合併亞太電信，1股亞太電信將換持遠傳電信0.0934406股。以遠傳宣布合併亞太電的當天收盤價69.3元計算，相當於每股以6.475元收購亞太電。
亞太電（3682）15日股東臨時會通過亞太電與遠傳電信(4904)合併案，合併案尚待公平會與NCC審查通過，但兩家公司18日股價齊揚，遠傳以76.9元收盤，上漲1.85%，創下2019年7月中旬以來股價新高。亞太電則以7.05元收盤，上漲1.73%。
遠傳電信與亞太電信2月底宣布，預計發行 3.57億新股合併亞太電信，1股亞太電信將換持遠傳電信0.0934406股。以遠傳宣布合併亞太電的當天收盤價69.3元計算，相當於每股以6.475元收購亞太電。
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