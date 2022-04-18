防倉儲大火憾事重演桃消防四大隊聯合企業防災演練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊18日上午在龍潭區義美食品公司龍潭廠進行搶救演練，加強員工防火知識及自衛消防編組能力，透過訓練提升員工災害通報、避難逃生、初期滅火能力，進而協助消防人員初期救災。

因近期多起大型倉儲發生嚴重火警，為強化類似場所及業者的自主防災意識，並落實企業防災制度，演練現場為製造工廠及成品倉儲，儲存大量可燃性原料及成品、半成品，廠區又為挑高樓層，若發生火災易蓄積大量濃煙並影響消防人員判斷蓄煙厚度，且廠房內有冷凍倉儲，消防人員視情形可能需破壞倉儲庫板進行搶救，且部分廠區隔間多，若發生火警，會造成救災人員搜索不易讓搶救更困難。

這次搶救演練為廠房疑似因電線走火，造成冷凍倉儲區域發生火災，員工發現火災後，立即啟動自衛消防編組機制，通報 119 救災救護指揮中心，並疏散員工避難逃生，隨後火勢擴大延燒，情況危急，第四大隊轄區各分隊於接獲派遣後，立即整裝馳赴現場，實施火災搶救工作。

第四大隊大隊長郭百倫表示，許多工廠火警皆有多數相似的危險因子，如冷凍倉儲庫板易悶燒及難以破壞特性，或需針對廠內存放各類易燃物品的燃燒情形，採取不同的搶救作為，否則可能造成更大的災害，消防員須透過平日精實的訓練及演習時的模擬，方能於實際救災現場採取最適當的作為，守護人民的安全。期望企業新建廠房時，更應有防火區劃或間隔之規劃防範於未「燃」方為上上之策。