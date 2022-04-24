【愛傳媒Jack Dai專欄】「這些員工怎麼這樣？不主動，也不ＯＯ⋯⋯給他加薪還離職，他們到底想怎樣？我好累⋯⋯」

我很常聽到業主朋友的這類怨言，而我的回覆也千篇一律，快變成公式了：

「馬雲說的對，留不住員工不是錢給不夠、要不就是心委屈了，所以才有許多在大廠工作的人，明明不喜歡自己的工作，還願意留下，為了錢；還有許多薪水沒這麼高的工作，卻有許多人願意屈就，因為環境、認同或未來，心至少覺得出去可能更委屈。

所以，你加了薪，她卻走了，只有兩種可能：錢還不夠，或在你這工作他不快樂、不踏實、覺得沒未來，心委屈了。

如果你的薪資不是問題，那就得檢視你為他們提供的環境是不是有問題，是系統太混亂？營運讓他們看不見未來？主管不適任？還是領導者讓他們無法信任？

歸根結底，永遠別去怪員工如何如何，他們都是勞動市場供需裡的個體，你有選擇員工的權利，她也有選擇公司的權利，而且彼此都有替代品，所以你得回頭聚焦在自己身上，思考：如何打造一個別人願意留下來追隨你的平台？」

講完我總會想起在HH最後一年，聽著事業群大老闆埋怨員工怎麼不ＯＯ、不ＸＸ的話語，當時我心想：「埋怨一大堆，就是沒看自己的問題，你怎麼不想想你的領導和管理為什麼讓團隊變這樣？」

想想，員工和老闆的心態其實很相似，都有「向外歸因」（從別人身上找原因）的傾象，只是員工可隨時換工作，老闆不能；員工毋須承擔公司生存的責任，老闆必需；員工向外歸因的機會成本低，老闆極高。

船是你的，他們只是船員。所以，身為企業主，請不要放縱自己向外歸因、不停埋怨員工了。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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