嘉義市議會行文給嘉義地檢署、嘉義地方法院建請准予停止羈押涉貪議員戴寧，希望讓她執行議員職務，律師也聲請交保，18日聲請停押再遭法院駁回，理由是戴寧並非在會期內被羈押，且仍有滅證串證、涉案程度高等羈押原因。市議會預定19日開記者會說明。

嘉義市議員戴寧被控涉及詐領助理費，自3月13日羈押至今1個多月，18日市議會開第10屆第7次定期會，市議會4月12日已行文給嘉檢、嘉院，戴寧委任律師陳澤嘉則於4月14日提出聲請交保，都援引《地方制度法》第51條，希望准予戴寧停止羈押，讓她到議會履行議員的職務。

依《地方制度法》第51條，除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經縣（市）議會同意，不得逮捕或拘禁議員。

檢察官認為戴寧並非「在會期內」被逮捕，是在會期前依法逮捕、拘禁，沒有地制法第51條所規定的情形，而且召開定期會與戴寧的羈押原因及必要性無關聯性，因戴寧有勾串滅證之虞、涉案程度高等羈押原因仍在，仍有必要羈押。

法官參酌檢方意見後認為，地制法第51條僅限於保障「於開會期間仍為自由之身的議員」，讓議員能以原本自由之身到議會執行職務，才能防止濫用不逮捕拘禁的特權，並兼顧司法權行使。

法官認為，戴寧是經檢察官當庭諭知逮捕，並向地院聲請羈押獲准，並非於嘉義市議會之會期內，逮捕及羈押符合法定程序，且羈押原因仍在，因此駁回交保之聲請。這是法院第4次駁回戴寧的停押交保案。