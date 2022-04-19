全香港約530間小學，以及國際學校及補習學校今（19日）起率先復課，學校教職員及學生返校前，必須在家進行快篩，陰性才能夠返校。

據香港文匯網報導，位於青衣的荃灣商會學校約120名學生今終於復課，許多學生都難掩興奮之情，與同學們相約在校門口相聚。該校校長周劍豪表示，整體核查過程較預期順暢，學生和家長都很配合新措施，學校也有充足的快篩包應付復課需求。

在校門口處，校方會先在門口檢查學生快篩紀錄，並幫學生噴消毒液。有數名學生忘記做快篩，獲安排到操場坐下，在問清楚狀況或獲家長確認後，校方提供快篩包，並教導學生自行做快篩，整體過程流暢。

小學四年班的何同學表示，早上六點多就已起床自己做快篩，「終於能夠復課見到同學們，感到非常開心」。小六學生楊同學今早因無做快篩被帶到操場，約數分鐘完成採樣並等候結果，他坦言自己不知道返校前要做快篩，回校才知道，「學校應該有在班級群組講，但我沒看到」，表示明日會記得做快篩。小六的黃同學表示，自己已經打了兩針疫苗，也特地早起做快篩，強調做快篩是為了保護自己和保護他人，是有必要做的，對於復課，他說「10分來說，有9分興奮，可以和同學相聚。」

周劍豪表示，120多名學生中，只有兩名學生忘記做快篩，需要老師幫忙在學校重新做一次，學校在此前會透過電話了解學生在家中的學習和生活情況，也會通知他們復課的程序，學校有大量來自香港教育局和社會團體的快篩包，並表示，學校會信任家長簽署的陰性證明，但若出現特殊情況，例如明顯病徵，會再幫學生做快篩，希望能夠在5月3日跟隨香港教育局指引全面復課。