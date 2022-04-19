一名美國高級國防官員說，華府認為，俄羅斯正從在烏克蘭北部的後勤補給失敗中汲取教訓，並將新累積的經驗應用在烏東和烏南的新攻勢中。

據CNN新聞網18日報導，這名官員說，近幾天內，俄軍持續進行形塑作戰（shaping operations），似乎已從烏北的失敗中學到教訓。他說，俄軍最近在調往烏克蘭東部和南部的11支新營級戰術群（BTG）中，除了重砲，指揮控制裝備外，還有航空，尤其是旋翼航空設備支援。

就在俄羅斯正集結大軍，向佔領東南部海港馬立波（Mariupol）邁進之際，這座城市的命運卻掌握在為數不明，在亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）中進行最後頑抗的戰士手中。

而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周一在錄影演說中證實，烏東頓巴斯（Donbas）區的第二階段戰爭已展開。他說，大批俄軍集結，已致力展開準備已久的頓巴斯之戰。不過，他也強調，烏軍會繼續反抗，不會放棄任何屬於烏克蘭的東西。

據這位官員說，五角大廈估計，在烏克蘭東部和南部，俄羅斯的俄羅斯營級戰術群（BTG）已由上周的65支增為現在的76支。此外，他也指出，目前所有的俄羅斯地面部隊都集中在烏克蘭東部和南部，但美國無法確切說明，他們是如何部署的。

原本短短幾星期前，部分拜登政府官員還認為，一些武器火力強大，升高戰爭的風險太高，但如今為了協助烏克蘭在緊鄰俄羅斯的東南開闊平原迎接新型戰鬥，卻正提供基輔相關武器。而美國提供的8億美元（近234億台幣）新武器援助，凸顯出至今最明顯的轉變。要是烏克蘭在俄軍重新部署，並重新補給後，想要繼續遏阻敵方的新攻勢，就需要這些火力強大的武器。