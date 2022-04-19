韓國央行行長提名人於19日表示，為避免當地通膨失控，未來將以合宜速度調整貨幣寬鬆程度，確保經濟成長動力不會因此熄火。同時，在韓國國會適任聽證會上，李昌鏞也指出，日後一旦就任後，也會透過手邊工具慢慢地且溫和地，讓債台高築的當地家庭債務軟著陸。

3月，韓國上任行長在掌舵8年後卸任，這位即將履新的李昌鏞過往不僅有韓國，還有國際財經事務豐厚的背景。在如何平衡當地景氣復甦以及打壓通膨，清除債務讓民眾生活好過一些，李行長也被外界賦予相當大的責任。

韓國3月消費者通膨年增4.1%，漲幅創10多年來最大。李昌鏞評估，物價可能會在蠻長的一段時間內都是上漲局面。因此，韓國央行即使在行長出缺的情況下，還是決定再升息1碼至1.5%，就是擔心當地通膨會壓不下來。

不過，學者專家卻認為，韓國一直升息可能會妨礙經濟成長之外，還會讓許多想要避免新冠病毒影響日常生活的當地民眾，因日後要支付的貸款利息愈來愈多，生計壓力變大。

李昌鏞指出，近幾個月韓國家庭債務增速趨緩，但金額還是很高，可能對當地景氣造成潛在性的風險。根據韓國官方資料，截至2月底，尚未償還的家庭貸款達1060.1兆韓元，約8,654億美元，月減1,000億韓元。

這位李行長也說，若日後有其必要性的話，將會與中央政府密切合作與協調，以便以更全面以及一致的施政方式，來讓韓國社會變得更加美好。