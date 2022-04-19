最後QA環節有學生問陳建仁是否有意角逐2024總統，並要求他據實回答。(吳建輝攝)

陳建仁說，世界上有很多事情並不是自己選擇，像是誰要當中華民國總統就是2300萬人民的選擇，目前沒有任何決定，要看上天安排。(吳建輝攝)

陳建仁19日到彰化演講，現場擠滿800師生，座無虛席。(吳建輝攝)

彰化高中迎來80周年校慶，前副總統陳建仁19日受邀至彰中演講，與學生分享後台灣防疫與科學家的學思歷程，最後QA環節有學生問陳建仁是否有意角逐2024總統，並要求他據實回答，陳建仁說，世界上有很多事情並不是自己選擇，像是誰要當中華民國總統就是2300萬人民的選擇，目前沒有任何決定，要看上天安排。

陳建仁19日到彰化演講，現場擠滿800師生，座無虛席，演講結束後有學生提問陳建仁，今年初加入民進黨，外界傳聞猜測他將投入北市選舉，不過他認為以陳建仁的才能與經歷，應該值得更高遠的位置，更直接提問他會不會有意角逐中華民國第16屆總統，引發騷動。

而陳建仁先是笑了一下才回應，他說人生的道路有些是自己選擇，他願意當科學家、考台大，但很多事情實際並不是自己能選擇，是要別人幫你選擇，他舉例誰要當中華民國總統，事實上最起碼是要1000多萬選民的選擇，他說要回去看看是不是上天安排他，目前他個人沒有任何決定。

而演講過程也針對台灣防疫作為進行討論，有學生問他為什麼要投入副總統選舉，他說首先要得到太太的同意，讓現場響起笑聲，還有學生提問公共衛生與政治的關聯，他則說要謝謝2300萬燭光的亮光，每一個人燃燒自己點亮台灣，展現台灣人的社會聚集力與國家意識，針對學生問題陳建仁有問必答。

而陳建仁也送給學生幾段話，他說不要忘掉奉獻自己給台灣這塊美麗的島嶼，不管是科學家，或是為老百姓服務的公僕，都要謙卑、憐憫，而在接受苦難的時候一定要保持寧靜的心，度過我們的人生，要有勇氣去改變、要有寧靜的心、要有智慧去分辨，相信你們的人生就會很精彩。