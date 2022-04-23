「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」8個故事分享基隆在地人文記憶與情懷，基隆市政府上傳Youtube再現。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

2021年基隆市政府舉辦「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」，有8位主講人分別講述自己對基隆的記憶、經驗、與情感，包含國際知名小號手魏廣皓、香港嫁到台灣基隆媳婦郭鳳琳、與在基隆長大的市長林右昌，基隆市政府把影片上傳Youtube，讓好故事能讓更多人觀賞。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆是承載許多人美好回憶的城市，孕育了許多優秀人才，也讓外地人願意選擇基隆落地生根，台灣第一位爵士小號演奏碩士魏廣皓，從小在基隆成長，就讀中正國中時加入管樂班，埋下了未來到紐約追求爵士樂夢想。

曾姿雯強調，基隆開啟了魏廣皓的夢想，另一名講者基隆媳婦郭鳳琳，則是認識5年前了住在台灣的先生，因愛結合定居在基隆，因此帶來香港的家鄉味，開了一間小小的咖啡館。

郭鳳琳在演講時說，崁仔頂有個很美的名子「基隆凌晨的心跳聲」，每天都向帶動基隆正要熱鬧起來，每一個店家或每個人，正要開啟自己每天的生活，創造屬於自己的回憶。

曾姿雯回憶提到，市長林右昌在當天講說中最後出場，從小在基隆長大，看著自己的故鄉，希望能重現基隆曾有的繁榮與光華，接近8年任期中，讓基隆慢慢開始轉變，越來越多人注意到這個美好的城市，也喚起每一位基隆人對在地鄉土期盼與展望。

曾姿雯補充，論壇除了上述3位外，也有莫斯科國際攝影獎建築類第一名的楊宗翰、帶領和平島公園獲得金點設計獎及亞洲唯一取得iso20121永續認證的黃偉傑、獨自完成西班牙朝聖之路的單彥博、鷄籠中元祭的主責道長李戊己、參與基隆社區營造也是基隆女婿的吳宜晏。