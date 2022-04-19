男子發文，表示暗戀自己的美女下屬離職後主動約吃飯。（截自爆料公社app匿名公社）

暗戀自己的女下屬離職了，主動相約吃飯，該赴約嗎？一名男子在網路發問，結果眾多網友幾乎一面倒說：「吃吧」、「去吧」、「就吃飯而已，不要想太多」。

一名男子在爆料公社app中的匿名公社發文表示，自己擔任公司主管，有一個小他10多歲的美女員工，透過原PO助理傳達，原PO是她的菜，原PO也覺得對方很漂亮，蠻喜歡她，不過卻一直謹守分際，只跟美女員工有基本交流。

最近美女員工離職了，兩人互換Line，對方突然約原PO吃飯。原PO發問：「該不該？」。不過原PO似乎心中已有定見，只是好奇網友的想法，所以最後加了一句「各位可以自由分享想法，但我不是在詢問意見」。

雖然原PO並未說明自己是否單身、已婚，以及美女下屬的感情狀況，不過眾多網友仍幾乎一面倒表示：「吃吧」、「去吧」、「就吃飯而已，不要想太多」、「吃飯而已又不是要幹嘛你可以帶另一半去啊」、「雙方都單身就去吧！」、「不想的話我去幫你赴約」、「成年人單身當然沒問題，非單身就想好，另一半一哭二鬧三上吊，後果自負」。還有人猜測「她應該要跟你借錢，或找你投資」、「她想找更好的工作..........老闆娘」。