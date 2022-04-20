生技醫療股去年提前因「升息疑慮」進入修正，目前全球生技產業股價處在低位，但仍不免讓市場擔憂升息環境下生技股是否能有所表現。富蘭克林華美投信認為，儘管在升息環境下，具有穩定營收及長線成長機會的生技製藥公司依然能得到市場青睞，藉大型生技製藥率領漲，有機會進一步帶動同族群的其他生技股接續表現。

自烏俄爆發戰爭以來，各種利空衝擊金融市場，而近期Nasdaq生技指數卻已出現止跌緩漲的跡象。根據統計，今年以來(截至2022/4/12)，大型生技製藥公司如必治妥施貴寶(BMS)漲幅23%，雷傑納榮製藥(Regeneron)漲幅13%，安進製藥(AMGEN)漲幅11%，顯示具穩定營收及成長機會潛力的公司仍有機會領軍上漲。

至於升息是否影響生技類股，富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，根據數據統計，從大盤的角度來看，過往11次升息期間，標普500指數有7成機會是呈現上漲的；而過去四次升息循環下，生技股平均報酬為上漲18%，可見升息不一定對市場造成負面影響，生技醫療在升息期間也不乏上漲的表現機會，不容忽視。

對於生技醫療產業而言，劉翠玲分析，大環境一方面有穩定的醫療需求支撐，另一方面有來自於研發創新或併購題材的驅動，升息實際干擾較小，而目前生技醫療股價呈現大幅折價，對於機構與長線投資人而言極具吸引力，建議不妨可以挑選具品牌與口碑的產品介入。

儘管在疫情期間，一些處於商業階段的公司在推出新藥時遭遇阻礙，劉翠玲認為，處在早期階段的公司進行臨床試驗時遇到干擾，但此情況將隨著各國疫苗施打率提升及全球多數地區逐漸開放，臨床開發及商業銷售有望恢復，生技製藥產業營運將逐漸回到正常軌道。

中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期將看到更多的併購活動，帶動整體產業回溫。生技產業研發創新不間斷，目前看好基因療法和基因編輯、免疫腫瘤和精準腫瘤領域發展，同時也對於近期如阿茲海默症、其他神經退化性疾病以及自體免疫疾病所推出之新藥前景樂觀看待，罕見疾病領域亦有不少新機會值得注意，生技各領域創新速度加快，有機會帶動後續相關股價表現。